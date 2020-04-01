"الخثلان" يُحدد ضوابط التسلية بالألعاب الإلكترونية (فيديو)

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم لعب الألعاب الإلكترونية لفتره طويلة، موضحًا ضوابط التسلية بالألعاب.

وقال "الخثلان": " ينبغي للمسلم أن يحرص على اقتناء وقته لما ينفعه في دينه ودنياه"، مستشهدًا بالحديث الشريف: " عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمْرهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عَلِمهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ).

وتابع: " يُسأل في الوقت عن العمر عامة وعن الشباب خاصة، ولابد أن يعد المسلم إجابة لهذا السؤال، لا بأس بالتسلية بالألعاب المباحة التي لا يكون فيه ميسر أو قمار ولا تصد عن واجب، لكن ينبغي ألا تستغرق وقتًا طويلًا من الإنسان ".