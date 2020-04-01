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الأعداد السابقة للصحيفة

"الآسيوي": أخضر 84 و96 ضمن الأعظم في القارة

Time منذ 19 ساعة
Views 2018
Comment 1
"الآسيوي": أخضر 84 و96 ضمن الأعظم في القارة

نواف السالم (صدى):
أكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المنتخب الوطني " الأخضر " من أعظم منتخبات القارة الصفراء.

واختار "الآسيوي" أخضر الثمانينات والتسعينات، بالتأكيد على انتظار المنتخب السعودي حتى عقد الثمانينات ليفرض حضوره بقوة على المستوى القاري، وذلك بوجود نجوم من أمثال ماجد عبدالله وصالح النعيمة، الذين كان يبلغ من العمر 25 عاماً خلال نهائيات كأس آسيا 1984، حيث توج باللقب القاري بقيادة المدرب الوطني خليل الزياني.

وأضاف : "مع نهاية عصر تألق ماجد عبدالله، برز نجوم جدد في سماء الكرة السعودية، ومنهم سامي الجابر وحسين عبدالغني، لينجح الفريق في الفوز باللقب القاري الثالث عام 1996 في الإمارات بقيادة المدرب البرتغالي نيلو فينغادا".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
M-512
الله يلطف بكم يشباب مكة 🥺😭💔 كم افتقدها والمدينة 😭
دآنـــــــہہ
😂😂😂🙄😩
M-512
افضل الأخبار عندي إلي فيها أعمال خير 🌷😍💚 هاذي هي التي تفرح بجد
M-512
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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