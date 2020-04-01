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إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف فيلا بالبدائع (صور)
منذ يوم
2277
علي القحطاني (صدى):
أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف فيلا تحت الإنشاء أثناء صب الخرسانة الإسمنتية، وذلك بحي الحزم في البدائع.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالبدائع، الحادث إذ تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.
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أحدث التعليقات
abdul
" ووجه الطبيب رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب ليخبره عن نتيجة العلاج الذي تضمن 3 مواد وهم هيدروكسيكلوروكوين (يساعد الزنك على الدخول إلى الخلية " ... منقول من المقا اللي صدر هنا تحت عنوان { طبيب أمريكي يعلن عن اكتشاف علاج نهائي لكورونا بتكلفة 20 دولارا للجرعة الكاملة } نفس المادة في الخلطة الباكستانية المسلمة والخلطة الامركية اليهودية،. نفس مدة العلاج ونفس الجرعات = خمسة ايام. وربما نفس التكاليف ٢٠ دولارا او ما يعادلها بالرّبّية الپاكستانية. بالتوفيق......هههههه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو جواهر
علي حسب الصحيفه تم الإعفاء ولم نتتأكد لين يطلع خطاب بهذا الشي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
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