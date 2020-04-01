إصابة 3 أشخاص في انهيار سقف فيلا بالبدائع (صور)

علي القحطاني (صدى):

أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف فيلا تحت الإنشاء أثناء صب الخرسانة الإسمنتية، وذلك بحي الحزم في البدائع.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالبدائع، الحادث إذ تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.