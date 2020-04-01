نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

آلية لتصحيح خطأ في استبعاد موظف من "التأمينات الاجتماعية"

Time منذ 34 دقيقة
Views 1344
آلية لتصحيح خطأ في استبعاد موظف من "التأمينات الاجتماعية"

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سبب استبعاد موظف من التأمينات من فصل على مادة 80 إلى فسخ عقد.

وقال أحد متابعي الحساب الرسمي لمؤسسة التأمينات في سؤاله:" هل يوجد آلية لتصحيح خطأ في استبعاد موظف من التأمينات من فصل على مادة 80 إلى فسخ عقد، حيث تم اختيار السبب بالخطأ؟ ".

وأوضحت التأمينات:" لتعديل سبب الاستبعاد يلزم على صاحب العمل تقديم المستندات المثبتة لصحة سبب الاستبعاد إلى مكتب المؤسسة الذي تتبع له المنشأة من خلال بريد المكتب الإلكتروني، ولمعرفة بيانات الفروع يمكنك الاطلاع على الرابط التالي: هنا".

وأشارت مؤسسة التأمينات :" كما هو موضح، يمكن التواصل مع مكتب المؤسسة الذي تتبع له المنشأة من خلال بريد المكتب الإلكتروني ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
المليليح
الفراج هلالي ولازم صحيفه صدى تجيب اي شي للفراج ضد النصر او الاستهزاء بالنصر بس النصر داعس عليكم ثلاث سنوات متتالية مافزت على النصر ومن حقكم تبحثوا وتحرثوا ورا اسيادكم
ابو عمار
ما شفناك اثناء التحليق الضاهر انك تمزح مع الولد
المليليح
مايمدح العروس الا امها

أخر الأخبار

Huawei P40 Pro يتضمن أجزاء أمريكية بالرغم من القائمة السوداء
Huawei P40 Pro يتضمن أجزاء أمريكية بالرغم من القائمة السوداء
Time منذ 4 دقائق Views 1177
تعقيم الطريق على ظهر ناقة !
تعقيم الطريق على ظهر ناقة !
Time منذ 13 دقيقة Views 241
راحت على صاحب الحلال
راحت على صاحب الحلال
Time منذ 14 دقيقة Views 204
نعامة وسط الطريق !
نعامة وسط الطريق !
Time منذ 15 دقيقة Views 188
حب كرة القدم وقت الحجر المنزلي
حب كرة القدم وقت الحجر المنزلي
Time منذ 15 دقيقة Views 207
توقيت أذان المغرب بتبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان(صور)
توقيت أذان المغرب بتبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان(صور)
Time منذ 18 دقيقة Views 1278
وصفات طبيعية بسيطة لزيادة وزن الجسم
وصفات طبيعية بسيطة لزيادة وزن الجسم
Time منذ 19 دقيقة Views 1198
فوز العتيبي تنشر فيديو سيحفظه التاريخ
فوز العتيبي تنشر فيديو سيحفظه التاريخ
Time منذ 20 دقيقة Views 518
العثور على مراهق متغيب منذ شهر بالعاصمة المقدسة
العثور على مراهق متغيب منذ شهر بالعاصمة المقدسة
Time منذ 24 دقيقة Views 1404
شاهد.. إدواردو يواصل تدريباته في الحجر المنزلي
شاهد.. إدواردو يواصل تدريباته في الحجر المنزلي
Time منذ 26 دقيقة Views 1312