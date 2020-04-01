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تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر
منذ 43 دقيقة
1379
وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، عن تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر .
يأتي القرار على خلفية تفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا، وخاصة في إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
المليليح
الفراج هلالي ولازم صحيفه صدى تجيب اي شي للفراج ضد النصر او الاستهزاء بالنصر بس النصر داعس عليكم ثلاث سنوات متتالية مافزت على النصر ومن حقكم تبحثوا وتحرثوا ورا اسيادكم
ابو عمار
ما شفناك اثناء التحليق الضاهر انك تمزح مع الولد
المليليح
مايمدح العروس الا امها
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