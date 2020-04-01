وكالات (صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، عن تعليق دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر .

يأتي القرار على خلفية تفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا، وخاصة في إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.