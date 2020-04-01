Huawei P40 Pro يتضمن أجزاء أمريكية بالرغم من القائمة السوداء

وكالات (صدى):

استخدمت شركة هواوي الصينية، في هاتف Huawei P40 Pro مكونات مصنوعة من قبل الشركات الأمريكية في أحدث هواتفها الذكية الرائدة رغم الحظر الأمريكي.

وقامت هواوي بإطلاق هاتفها الذكي Huawei P40 Pro، ويعتبر أحد الأجهزة الرائدة الأولى التي أطلقتها الشركة منذ تطبيق واشنطن للعقوبات في مايو الماضي، والتي منعت الشركات الأمريكية من البيع إلى الشركة الصينية ما لم يتم ترخيص ذلك بشكل محدد.

وتفاجأ الجميع أن بعض الأجزاء هي من إنتاج الشركات الأمريكية على الرغم من أن الولايات المتحدة تمنع جميع شركاتها من البيع لشركة التكنولوجيا الصينية.

وكانت تلك الأجزاء هي وحدات الواجهة الأمامية للترددات الراديوية P40، من إنتاج شركات Qualcomm و Skyworks و Qorvo، وهي أجزاء مهمة من الهاتف تتصل بالهوائيات ومطلوبة لإجراء مكالمات والاتصال بالإنترنت.