وظائف شاغرة في مصرف الراجحي بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف شاغرة (للرجال) لحملة البكالوريوس، للعمل بالمصرف بمدينة الرياض.

وأشار المصرف إلى الوظائف المطلوبة ومنها أخصائي إدارة الإحصاءات بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات.

واشترط المصرف في وظيفة أخصائي تطوير المنتجات والمشاريع أن يكون المتقدم درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

ولفت إلى حاجته لأخصائي تجربة المستخدم (UX): بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسوب، التصميم، نظم المعلومات)، وخبرة لا تقل عن سنتين.

وأوضح أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/04/01م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.