بالفيديو.. حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين

مكة المكرمة (صدى):

كشف مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين؛ حيث نفى هذا الأمر ومؤكدًا أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة.

وأوضح المصدر، أنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة؛ فيما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وجاء هذا القرار وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

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