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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين

Time منذ ساعة
Views 2228
بالفيديو.. حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين

مكة المكرمة (صدى):
كشف مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين؛ حيث نفى هذا الأمر ومؤكدًا أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة.

وأوضح المصدر، أنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة؛ فيما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.

وجاء هذا القرار وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
المليليح
الفراج هلالي ولازم صحيفه صدى تجيب اي شي للفراج ضد النصر او الاستهزاء بالنصر بس النصر داعس عليكم ثلاث سنوات متتالية مافزت على النصر ومن حقكم تبحثوا وتحرثوا ورا اسيادكم
ابو عمار
ما شفناك اثناء التحليق الضاهر انك تمزح مع الولد
المليليح
مايمدح العروس الا امها

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