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الأعداد السابقة للصحيفة

توقيت أذان المغرب بتبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان(صور)

Time منذ 17 دقيقة
Views 1275
توقيت أذان المغرب بتبوك يجمع بين انضباطية رجال الأمن والتزام السكان(صور)

تبوك (صدى):
يمثل توقيت الأذان لصلاة المغرب في مدينه تبوك موعداً يجمع بين الانضباطية لرجال الأمن والالتزام الذي يميز سكان المدينة ، فعند الساعة السادسة و 51 دقيقة يحين موعد الأذان الذي يتزامن مع انسحاب المركبات من الطرقات والشوارع بالتدرج إلى أن يكاد المتابع للمشهد في تمام الساعة السابعة مساء - موعد منع التجول - يندهش أمام الوعي والرقي الذي يجسده المواطن والمقيم في مدينة تبوك ، متزامنًا مع الحضور اللافت لرجال الأمن بدورياتهم عند التقاطعات والمداخل والمخارج للمدينة.

واكبت عدسة " واس "تجسيد ذلك الموعد الذي يجمع بين النداء لصلاة المغرب والحضور الأمني والالتزام بتنفيذ قرارات الجهات الحكومية من قبل المواطنين والمقيمين بمدينة تبوك.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
المليليح
الفراج هلالي ولازم صحيفه صدى تجيب اي شي للفراج ضد النصر او الاستهزاء بالنصر بس النصر داعس عليكم ثلاث سنوات متتالية مافزت على النصر ومن حقكم تبحثوا وتحرثوا ورا اسيادكم
ابو عمار
ما شفناك اثناء التحليق الضاهر انك تمزح مع الولد
المليليح
مايمدح العروس الا امها

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