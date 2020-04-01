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الأعداد السابقة للصحيفة

‏أبرز المعلومات عن الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار الوباء

Time منذ ساعة
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‏أبرز المعلومات عن الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار الوباء

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن أبرز المعلومات والتفاصيل الخاصة بالصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد، والأهداف التي يسعى لتحقيقها.

وأوضحت الوزارة، أنه صندوقًا مخصصًا لاستقبال المساهمات المجتمعية في قطاعات حكومية وجهات مانحة ورجال أعمال وأفراد؛ للمشاركة في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها عن الفئات الأكثر تضررًا ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة الوباء وتفعيل دور القطاع الخاص غير الربحي والأوقاف في مثل هذه الأزمات.

ويعد رأس مال الصندوق 500 مليون ريال، فيما ساهمت الهيئة العامة للأوقاف بـ100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ50 مليون ريال؛ بينما ساهمت الجهات المانحة وبعض الأفراد بـ50 مليون ريال أخرى.

وتتمثل أهداف الصندوق، في تعزيز المشاركة المجتمعية في الأزمات والكوارث، واستشعار المسؤولية الوطنية، ومساندة الجهود الحكومية في مواجهة الوباء، وتخفيف الآثار عن الفئات الأكثر تضررًا، وتفعيل دور القطاع الخاص غير الربحي والأوقاف في الأزمة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
المليليح
الفراج هلالي ولازم صحيفه صدى تجيب اي شي للفراج ضد النصر او الاستهزاء بالنصر بس النصر داعس عليكم ثلاث سنوات متتالية مافزت على النصر ومن حقكم تبحثوا وتحرثوا ورا اسيادكم
ابو عمار
ما شفناك اثناء التحليق الضاهر انك تمزح مع الولد
المليليح
مايمدح العروس الا امها

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