بالصور.. إصابة ووفاة شخصين في تصادم بالباحة

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، بلاغًا عن حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:53ص على الرقم ( 997 ) وذلك عند النزول من طريق شمرخ القديم .
وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال ومن مركز إسعاف الأطاولة للموقع.
وأضاف: وعند وصول أول فرقه أتضح بوجود إصابتين إحداها انتقل إلى رحمة الله، فيما تبقى إصابة متوسطة تم التدخل بها إسعافياً والتعامل معها ونقلها لمستشفى القرى لتلقي العلاج اللازم .