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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. إصابة ووفاة شخصين في تصادم بالباحة

Time منذ ساعة
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بالصور.. إصابة ووفاة شخصين في تصادم بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
أصيب شخص وتوفي آخر، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الأربعاء، في الباحة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، بلاغًا عن حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:53ص على الرقم ( 997 ) وذلك عند النزول من طريق شمرخ القديم .

وأوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بنخال ومن مركز إسعاف الأطاولة للموقع.

وأضاف: وعند وصول أول فرقه أتضح بوجود إصابتين إحداها انتقل إلى رحمة الله، فيما تبقى إصابة متوسطة تم التدخل بها إسعافياً والتعامل معها ونقلها لمستشفى القرى لتلقي العلاج اللازم .

 

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
ابو عمار
التاهو فعلا ممتاز جدا
المليليح
الفراج هلالي ولازم صحيفه صدى تجيب اي شي للفراج ضد النصر او الاستهزاء بالنصر بس النصر داعس عليكم ثلاث سنوات متتالية مافزت على النصر ومن حقكم تبحثوا وتحرثوا ورا اسيادكم
ابو عمار
ما شفناك اثناء التحليق الضاهر انك تمزح مع الولد
المليليح
مايمدح العروس الا امها

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