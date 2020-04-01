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"أرامكو" تدعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 200 مليون ريال

Time منذ 39 دقيقة
Views 1326
"أرامكو" تدعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 200 مليون ريال

الرياض (صدى):
أعلنت أرامكو السعودية وشركاتها التابعة لها , عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بمبلغ 200 مليون ريال، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة تفشّي فايروس كورونا المستجد، ومؤازرةً لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لدور أرامكو السعودية الوطني وأداءً لمسؤوليتها تجاه المجتمع.

ويهدف ما تقدمه أرامكو السعودية لصندوق الوقف الصحي المساهمة في دعم مبادرة أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية المركّزة، ومبادرة أجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة للمحاجر الصحية، ومبادرة أدوات الوقاية للممارسين الصحيين والمرضى.

وبالإضافة إلى هذا الدعم لصندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة، أطلقت أرامكو السعودية حملة تبرعات بين موظفيها تستهدف مساندة الأيتام والأرامل في مواجهة تبعات فايروس كورونا المستجد، بتوفير مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية ونشرات توعوية ومواد تثقيفية.

وقد التزمت الشركة بدفع مبلغ مماثل لما سيقدمه موظفوها في هذه الحملة، تشجيعًا منها ومضاعفة لأثر تبرعهم.

يذكر أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان استمرارية أعمالها، والتي تشكل دعامة للاقتصادين الوطني والعالمي، مع المحافظة على سلامة موظفيها وبيئات عملهم.

وتشمل تلك الإجراءات توجيه عديد من الموظفين والموظفات بالعمل عن بُعد من منازلهم، وتكثيف جهود التعقيم في المكاتب والمرافق، والالتزام بالممارسات الصحية النموذجية في مواقع العمل وفقًا لتعليمات الجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

نواف
ناشر لرذيله غير مهتم بالشرع ولاالنظام القتل حقه لاخذ حق الغير منه وحق الشرع
نواف
هذا من المفسدين بالارض وناشر لرذيله ومحرض عليها لاخايف من الله والا مبالي بالنظام خلوه عبره لغيره من المفسدين وناشري الرذيله اقيمو حدالحرابه عليه
ابو زياد
يا جماعه واضح
QLQ
... لديهم حسابات ورواتبهم تنزل عليها ويقدرون يحولون عن طريق الصراف او الهواتف الذكيه لكل دول العالم
QLQ
... اللهم احفظنا بحفظك وشافي كل مريض

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