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الأعداد السابقة للصحيفة

سبب ارتفاع أسعار المواشي رغم وفرة المعروض (فيديو)

Time منذ 27 دقيقة
Views 2000
سبب ارتفاع أسعار المواشي رغم وفرة المعروض (فيديو)

الرياض (صدى):
تسبب انتشار الفيروس المستجد في ارتفاع أسعار المواشي في المملكة رغم وفرة المعروض؛ حيث أصبح الأمر بيد البائع الذي رفع الأسعار بحجة ندرة المواشي وإيقاف الاستيراد.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، لقناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يستبعد موضوع الفيروس المستجد من قلة المعروض.

وأكد الدكتور عبدالله أبا الخيل، أننا قرب موسم مهم جدًا بشأن رواج سوق المواشي وهو شهر رمضان المبارك، وبعدها موسم الحج وهي مواسم يرتفع فيها الطلب على المواشي وهي فرصة للبعض لرفع الأسعار.

وقال متحدث الزراعة، أن الوزارة وضعت حظرًا على الدول التي كانت تصدر الماشية بشكل كبير جدًا؛ فيما بعد زوال الأمر الذي تسبب في ذلك تم رفع الحظر عن الدول المصدرة؛ فضلًا عن زيادة عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلى 29 دولة.

 

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أحدث التعليقات

نواف
ناشر لرذيله غير مهتم بالشرع ولاالنظام القتل حقه لاخذ حق الغير منه وحق الشرع
نواف
هذا من المفسدين بالارض وناشر لرذيله ومحرض عليها لاخايف من الله والا مبالي بالنظام خلوه عبره لغيره من المفسدين وناشري الرذيله اقيمو حدالحرابه عليه
ابو زياد
يا جماعه واضح
QLQ
... لديهم حسابات ورواتبهم تنزل عليها ويقدرون يحولون عن طريق الصراف او الهواتف الذكيه لكل دول العالم
QLQ
... اللهم احفظنا بحفظك وشافي كل مريض

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