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الأعداد السابقة للصحيفة

نزيف الخسائر يضرب قطاع السياحة في المملكة وعدة دول عربية

Time منذ ساعة
Views 1517
نزيف الخسائر يضرب قطاع السياحة في المملكة وعدة دول عربية

الرياض (صدى):
أدى انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم إلى تراجع أعداد السائحين في عددًا من الدول ومنها الدول العربية.

وكشفت دراسة أعداها المركز العربي للإعلام السياحي عن تأثر قطاع السياحة في المملكة بتداعيات فيروس كورونا، حيث خسر القطاع ما يقرب من 7 مليارات دولار جراء توقف جراء توقف السياحة والعمرة.

ولم تكن المملكة الوحيدة التى تأثرت بهذا التراجع، بل ضرب نزيف الخسائر قطاع السياحة في مصر، وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرًا في أعداد السائحين القادمين إليه.

كما تأثرت دول أخري بهذا الوضع، ومن بينها الإمارات ولبنان والكويت والأردن، كما توقعت الدراسة بأن تشهد الفترة المقبلة انخفاض إيرادات السياحة العربية بنسبة قد تصل إلى 50%.

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أحدث التعليقات

نواف
ناشر لرذيله غير مهتم بالشرع ولاالنظام القتل حقه لاخذ حق الغير منه وحق الشرع
نواف
هذا من المفسدين بالارض وناشر لرذيله ومحرض عليها لاخايف من الله والا مبالي بالنظام خلوه عبره لغيره من المفسدين وناشري الرذيله اقيمو حدالحرابه عليه
ابو زياد
يا جماعه واضح
QLQ
... لديهم حسابات ورواتبهم تنزل عليها ويقدرون يحولون عن طريق الصراف او الهواتف الذكيه لكل دول العالم
QLQ
... اللهم احفظنا بحفظك وشافي كل مريض

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