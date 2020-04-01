نزيف الخسائر يضرب قطاع السياحة في المملكة وعدة دول عربية

الرياض (صدى):

أدى انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم إلى تراجع أعداد السائحين في عددًا من الدول ومنها الدول العربية.

وكشفت دراسة أعداها المركز العربي للإعلام السياحي عن تأثر قطاع السياحة في المملكة بتداعيات فيروس كورونا، حيث خسر القطاع ما يقرب من 7 مليارات دولار جراء توقف جراء توقف السياحة والعمرة.

ولم تكن المملكة الوحيدة التى تأثرت بهذا التراجع، بل ضرب نزيف الخسائر قطاع السياحة في مصر، وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرًا في أعداد السائحين القادمين إليه.

كما تأثرت دول أخري بهذا الوضع، ومن بينها الإمارات ولبنان والكويت والأردن، كما توقعت الدراسة بأن تشهد الفترة المقبلة انخفاض إيرادات السياحة العربية بنسبة قد تصل إلى 50%.