نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. أطباء ومواطنو تركيا يستغيثون: "أردوغان" يكذب ووضعنا أسوء من إيطاليا

Time منذ ساعة
Views 1751
بالفيديو.. أطباء ومواطنو تركيا يستغيثون: "أردوغان" يكذب ووضعنا أسوء من إيطاليا

ماجد القزيز (صدى):
وجه أطباء ومواطنون في تركيا استغاثة للعالم في ظل إهمال حكومة " أروغان " لتجهيز المستشفيات مع تفشي الفيروس المستجد .

ووثق مقطع فيديو حديث أحد الأطباء المسؤولين عن الوباء ، مؤكداً أن الوضع في تركيا سيكون مأسوياً أكثر من إيطاليا وأن الحكومة التركية لا تدرك الخطر وتكذب بشأن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات .

وأكد الطبيب أن من يُصاب لا توجد له رعاية أو مستشفيات جاهزة ، بينما يغني أردوغان خارج السرب بإنجازاته الوهمية .

كما فضحت مواطنة تركية الأوضاع مع وفاة إحدى قريباتها قائلة " اللعنة على هذه الحكومة التي لم تتخذ الإجراءات " ، وسط حالة من الفزع بين المواطنين .

وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن أمس فرض الحجر الصحي على 50قرية مع تفشي الفيروس .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نواف
ناشر لرذيله غير مهتم بالشرع ولاالنظام القتل حقه لاخذ حق الغير منه وحق الشرع
نواف
هذا من المفسدين بالارض وناشر لرذيله ومحرض عليها لاخايف من الله والا مبالي بالنظام خلوه عبره لغيره من المفسدين وناشري الرذيله اقيمو حدالحرابه عليه
ابو زياد
يا جماعه واضح
QLQ
... لديهم حسابات ورواتبهم تنزل عليها ويقدرون يحولون عن طريق الصراف او الهواتف الذكيه لكل دول العالم
QLQ
... اللهم احفظنا بحفظك وشافي كل مريض

أخر الأخبار

"أبل" تفاجئ عملائها بـ "آيفون 9" الجديد بسعر اقتصادي
"أبل" تفاجئ عملائها بـ "آيفون 9" الجديد بسعر اقتصادي
Time منذ 12 دقيقة Views 1332
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للرجال
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف هندسية شاغرة للرجال
Time منذ 12 دقيقة Views 1174
بالفيديو.. رانيا يوسف تطلب من جمهورها اسم لكلبها الوليد
بالفيديو.. رانيا يوسف تطلب من جمهورها اسم لكلبها الوليد
Time منذ 18 دقيقة Views 1147
"ترامب" يشيد برؤية المملكة حول سوق النفط خلال الفترة الحالية
"ترامب" يشيد برؤية المملكة حول سوق النفط خلال الفترة الحالية
Time منذ 19 دقيقة Views 1338
موقف بطولي لأطباء المملكة في فرنسا ضد الوباء
موقف بطولي لأطباء المملكة في فرنسا ضد الوباء
Time منذ 24 دقيقة Views 1522
عاصفة ترابية تضرب طريق «خيير - العلا»
عاصفة ترابية تضرب طريق «خيير - العلا»
Time منذ 25 دقيقة Views 1223
سبب ارتفاع أسعار المواشي رغم وفرة المعروض (فيديو)
سبب ارتفاع أسعار المواشي رغم وفرة المعروض (فيديو)
Time منذ 26 دقيقة Views 1982
وظائف شاغرة للرجال بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
وظائف شاغرة للرجال بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
Time منذ 30 دقيقة Views 1249
تعرف على تشكيلة العقد في دوري المحترفين
تعرف على تشكيلة العقد في دوري المحترفين
Time منذ 32 دقيقة Views 1386
"أرامكو" تدعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 200 مليون ريال
"أرامكو" تدعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 200 مليون ريال
Time منذ 38 دقيقة Views 1324