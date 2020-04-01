بالفيديو.. أطباء ومواطنو تركيا يستغيثون: "أردوغان" يكذب ووضعنا أسوء من إيطاليا

ماجد القزيز (صدى):

وجه أطباء ومواطنون في تركيا استغاثة للعالم في ظل إهمال حكومة " أروغان " لتجهيز المستشفيات مع تفشي الفيروس المستجد .

ووثق مقطع فيديو حديث أحد الأطباء المسؤولين عن الوباء ، مؤكداً أن الوضع في تركيا سيكون مأسوياً أكثر من إيطاليا وأن الحكومة التركية لا تدرك الخطر وتكذب بشأن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات .

وأكد الطبيب أن من يُصاب لا توجد له رعاية أو مستشفيات جاهزة ، بينما يغني أردوغان خارج السرب بإنجازاته الوهمية .

كما فضحت مواطنة تركية الأوضاع مع وفاة إحدى قريباتها قائلة " اللعنة على هذه الحكومة التي لم تتخذ الإجراءات " ، وسط حالة من الفزع بين المواطنين .

وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن أمس فرض الحجر الصحي على 50قرية مع تفشي الفيروس .