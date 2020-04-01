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ليفربول يتراجع عن ضم سانشو

Time منذ 8 دقائق
Views 1219
ليفربول يتراجع عن ضم سانشو

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي تراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب الشاب غادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند، لينحصر الصراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وكان ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب يراقبان النجم الشاب بهدف التعاقد معه؛ حيث يبقى اهتمام ليفربول بسانشو مشروطا بالتخلي عن أحد ثلاثي هجومه المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وأشارت إلى أن النادي لا يرغب في التخلي عن أحد نجومه الثلاثة ولم يهتم بنجم بروسيا دورتموند بسبب المبلغ الكبير المطلوب من فريقه للتخلي عنه، بينما لا يعتزم الفريق الألماني تخفيض مطالبه المالية البالغة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، رغم الأزمة المالية الحالية التي ضربت سوق كرة القدم.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء ☕
الله المستعان
سعد
ههههههه
ابو عمار
اوكي مبروك
ع. س. ع
استغفر الله حتى كيم كاردشيان تحركت وتبرعت من مالها بسبب الفايروس وطلعت أوفى من التجار عندنا الذين ليس لهم هم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا جمع الأموال ونسو أو تناسو فظل الوطن عليهم لكن اسأل الله العظيم ان يورينا فيهم عجائب قدرتة وان يجعلهم عبرة كقوم عاد وثمود انة على ذلك قدير وبالإجابة جدير

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