ليفربول يتراجع عن ضم سانشو

وكالات (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي تراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب الشاب غادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند، لينحصر الصراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وكان ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب يراقبان النجم الشاب بهدف التعاقد معه؛ حيث يبقى اهتمام ليفربول بسانشو مشروطا بالتخلي عن أحد ثلاثي هجومه المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وأشارت إلى أن النادي لا يرغب في التخلي عن أحد نجومه الثلاثة ولم يهتم بنجم بروسيا دورتموند بسبب المبلغ الكبير المطلوب من فريقه للتخلي عنه، بينما لا يعتزم الفريق الألماني تخفيض مطالبه المالية البالغة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، رغم الأزمة المالية الحالية التي ضربت سوق كرة القدم.