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"منشآت" تقدم "مزايا" لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1486
"منشآت" تقدم "مزايا" لتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض (صدى):
أتاحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، عددًا من الخدمات على منصة مزايا الهادفة إلى خفض التكاليف والأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لنجاح ونمو تلك المنشآت ورفع جودة الخدمات المقدمة لها.

وتقدم منصة مزايا خدمات داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز بالتنوع وبأسعار منافسة ومدعومة جزئيًا أو كليًا، لتسهيل التزام المنشآت بالمتطلبات النظامية، وتخفيض تكاليف التشغيل على المنشآت المستفيدة، وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين أدائها، بالإضافة إلى تسهيل حصول المنشآت على خدمات القطاع الخاص من خلال منصة موحدة، وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأفادت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاطلاع والتقديم على الخدمات المقدمة من خلال منصة مزاياهنا، حيث أنه بمجرد تقديم طلب الحصول على ميزة معينة من خلال النظام، ستصل رسالة بريد إلكتروني للمستفيد برقم الطلب والمتطلبات الإضافية لاستكمالها إن وجدت، وبعد استكمال المتطلبات سيتم النظر في الطلب والتأكد من المطابقة لمعايير الحصول على الميزة وسيتم الرد بقبول الطلب أو رفضه خلال 10 أيام عمل.

يذكر أن منصة مزايا تستهدف قطاعات التعليم، الصناعات التحويلية، الأنشطة العقارية، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، الفنون والترفيه والتسلية، الكهرباء والغاز والبخار والتكييف، بالإضافة إلى المعلومات والاتصالات.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء ☕
الله المستعان
سعد
ههههههه
ابو عمار
اوكي مبروك
ع. س. ع
استغفر الله حتى كيم كاردشيان تحركت وتبرعت من مالها بسبب الفايروس وطلعت أوفى من التجار عندنا الذين ليس لهم هم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا جمع الأموال ونسو أو تناسو فظل الوطن عليهم لكن اسأل الله العظيم ان يورينا فيهم عجائب قدرتة وان يجعلهم عبرة كقوم عاد وثمود انة على ذلك قدير وبالإجابة جدير

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