الخطوط السعودية وطيران ناس يتبادلان الأشعار خلال العزل الجوي

الرياض (صدى):

تبادلت شركات الطيران والخدمات الجوية والمطارات، الأشعار وعبارات الغزل، وذلك بعد تعليق الطيران في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.

ووجه حساب الخطوط الجوية السعودية، عبر موقع التدوين الصغير تويتر أبيات شعرية إلى حساب طيران ناس؛ حيث قال: " ما حِيلة المُشتَاق إن طَال النّوى.. وتَقَطّعَت سُبل الوصَالِ… أجِيبُوا؟.. رفاق الدرب في الرياض " طيران ناس " .. أجيبونا؟" .

وأجاب عليه حساب «طيران ناس» قائلا: " اليومَ متحدون في تصميمنا.. لا ننحني لليأسِ أو لرتابةْ.. وغدًا سيجتمع الرفاق بفرحة.. وسنكتب الذكرى بحبر سحابةْ " .

وأقدمت المطارات والطيران المدني، وشركات خدمات الطيران الأرضية والجوية، والشحن، على سرد أبيات اشتياق، وتسأل منافستها عن مشاعرها، مع الإشارة إليها.