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الأعداد السابقة للصحيفة

الخطوط السعودية وطيران ناس يتبادلان الأشعار خلال العزل الجوي

Time منذ 52 دقيقة
Views 1801
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الخطوط السعودية وطيران ناس يتبادلان الأشعار خلال العزل الجوي

الرياض (صدى):
تبادلت شركات الطيران والخدمات الجوية والمطارات، الأشعار وعبارات الغزل، وذلك بعد تعليق الطيران في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد.

ووجه حساب الخطوط الجوية السعودية، عبر موقع التدوين الصغير تويتر أبيات شعرية إلى حساب طيران ناس؛ حيث قال: " ما حِيلة المُشتَاق إن طَال النّوى.. وتَقَطّعَت سُبل الوصَالِ… أجِيبُوا؟.. رفاق الدرب في الرياض " طيران ناس " .. أجيبونا؟" .

وأجاب عليه حساب «طيران ناس» قائلا: " اليومَ متحدون في تصميمنا.. لا ننحني لليأسِ أو لرتابةْ.. وغدًا سيجتمع الرفاق بفرحة.. وسنكتب الذكرى بحبر سحابةْ " .

وأقدمت المطارات والطيران المدني، وشركات خدمات الطيران الأرضية والجوية، والشحن، على سرد أبيات اشتياق، وتسأل منافستها عن مشاعرها، مع الإشارة إليها.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء ☕
الله المستعان
سعد
ههههههه
ابو عمار
اوكي مبروك
ع. س. ع
استغفر الله حتى كيم كاردشيان تحركت وتبرعت من مالها بسبب الفايروس وطلعت أوفى من التجار عندنا الذين ليس لهم هم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا جمع الأموال ونسو أو تناسو فظل الوطن عليهم لكن اسأل الله العظيم ان يورينا فيهم عجائب قدرتة وان يجعلهم عبرة كقوم عاد وثمود انة على ذلك قدير وبالإجابة جدير

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