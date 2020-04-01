الخطوط السعودية وطيران ناس يتبادلان الأشعار خلال العزل الجوي

ووجه حساب الخطوط الجوية السعودية، عبر موقع التدوين الصغير تويتر أبيات شعرية إلى حساب طيران ناس؛ حيث قال: " ما حِيلة المُشتَاق إن طَال النّوى.. وتَقَطّعَت سُبل الوصَالِ… أجِيبُوا؟.. رفاق الدرب في الرياض " طيران ناس " .. أجيبونا؟" .
وأجاب عليه حساب «طيران ناس» قائلا: " اليومَ متحدون في تصميمنا.. لا ننحني لليأسِ أو لرتابةْ.. وغدًا سيجتمع الرفاق بفرحة.. وسنكتب الذكرى بحبر سحابةْ " .
وأقدمت المطارات والطيران المدني، وشركات خدمات الطيران الأرضية والجوية، والشحن، على سرد أبيات اشتياق، وتسأل منافستها عن مشاعرها، مع الإشارة إليها.