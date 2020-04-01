"السعودية للكهرباء": "برق" تستقبل الطلبات الصناعية من خلال بوابة "مدن"

الرياض (صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تدشين استقبال جميع طلبات خدمة إيصال الخدمة الكهربائية "برق بلس" للقطاعات الصناعية، من خلال منصة "مدن"، التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الشركة.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن هذا الإجراء يدخل ضمن التحسينات التي تقوم بها لتفعيل القنوات الإلكترونية لإنجاز الأعمال المطلوبة لضمان استمرار الخدمة الكهربائية بموثوقية عالية.

وتُعد خدمة "برق" من الإنجازات المهمة التي سجلتها الشركة، فهي تختصر عدداً من الإجراءات؛ تضمن إيصال الخدمة الكهربائية إلى كل مشترك جديد، سكني أو تجاري أو صناعي إلكترونياً ودون الحاجة لمراجعة فروعها ومكاتبها.

وتسهم هذه الخدمة، في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم، حيث أسهم النجاح الذي حققته هذه الخدمة حتى الآن، في حصول المملكة على مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الحصول على الكهرباء، الذي يندرج في المؤشر العالمي للتنافسية الصادر من مجموعة البنك الدولي.

يذكر، أن "السعودية للكهرباء"، تعمل على تعميم هذه الخدمة، على كل مناطق ومحافظات المملكة، وفقاً للاستعدادات الفنية للشركة.