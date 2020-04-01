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الأعداد السابقة للصحيفة

دورات تدريبية إلكترونية بجامعة الملك خالد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1421
دورات تدريبية إلكترونية بجامعة الملك خالد

أبها (صدى):
نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة عدداً من الدورات التدريبية والتفاعلية الإلكترونية، وذلك في إطار حرص عمادة التطوير الأكاديمي والجودة على متابعة برامج الجامعة المتقدمة للاعتماد، إضافة إلى البرامج التي يتم تأهيلها للاعتماد البرامجي.

ونفذت العمادة الدورة التدريبية الأولى بعنوان " التأهل للاعتماد البرامجي - النماذج المطورة "، قدمتها مستشارة العمادة الدكتورة مي الدسوقي، بمشاركة ١٤٠ مستفيد من منسوبي ومنسوبات الجامعة، وناقشت من خلالها التعرف على الاعتماد البرامجي وأهميته، ومتطلبات التأهل للاعتماد على النماذج الجديدة تبعاً للمركز الوطني للتأهيل والاعتماد، وكذلك مناقشة الجدول المطلوب لاستيفاء الاعتماد بمتطلباته والأدلة المطلوب تجميعها، وخطوات التقدم للاعتماد بصورته النهائية.

وتستعد العمادة لتنفيذ دورتين تدريبيتين أخريين، بعنوان " نواتج التعلم وتحليل نتائجها "، و" إعداد الدراسة الذاتية للبرامج "، ويُقدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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أحدث التعليقات

m s
يا حلااااتك ايام الحيالة
سامي
العجوز خرفت او عندهااااا الزمهريره ههههههههههه
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه
ابو عمار
من نظرة عيونه تكتشف انه يكذب
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه

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