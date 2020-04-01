شاهد.. التحليق الأخير لأسطول طائرات «B747» في وداع عشاقها

كانبرا (صدى):

قررت خطوط كانتاس الأسترالية للطيران، التسريع بإخراج أسطول طائراتها B747 في ظل أزمة تفشي الوباء وتأثيره على قطاع الطيران العالمي.

وأظهر مقطع فيديو، تحليق مصور يعد الأخير للملكة B747 فوق مدينة سيدني الأسترالية كتحية وداع لعشاقها قبل التعليق، والذي انطلق من سيدني إلى لندن عبورًا بسنغافورة.

وتُعد المدينة الأسترالية بمثابة موقع مثالي للتوقف السريع، قبل رحلة تستغرق 17 ساعة إلى لندن، فيما تميزت خطوط كانتاس الجوية بإنجازاتها في قطاع الطيران بالآونة الأخيرة.

وفي نوفمبر الماضي، سجلت " كانتاس " أطول رحلة ركاب تجارية "QF7879" من لندن إلى سيدني، التي استغرقت حوالي 19 ساعة، في مسافة تصل إلى حوالي 17 ألف و800 كيلومتر، بينما في مارس 2018، بأول رحلة مباشرة من أستراليا إلى المملكة المتحدة، أي من مدينة بيرث إلى لندن.