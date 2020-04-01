نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. التحليق الأخير لأسطول طائرات «B747» في وداع عشاقها

Time منذ 45 دقيقة
Views 1676
شاهد.. التحليق الأخير لأسطول طائرات «B747» في وداع عشاقها

كانبرا (صدى):
قررت خطوط كانتاس الأسترالية للطيران، التسريع بإخراج أسطول طائراتها B747 في ظل أزمة تفشي الوباء وتأثيره على قطاع الطيران العالمي.

وأظهر مقطع فيديو، تحليق مصور يعد الأخير للملكة B747 فوق مدينة سيدني الأسترالية كتحية وداع لعشاقها قبل التعليق، والذي انطلق من سيدني إلى لندن عبورًا بسنغافورة.

وتُعد المدينة الأسترالية بمثابة موقع مثالي للتوقف السريع، قبل رحلة تستغرق 17 ساعة إلى لندن، فيما تميزت خطوط كانتاس الجوية بإنجازاتها في قطاع الطيران بالآونة الأخيرة.

وفي نوفمبر الماضي، سجلت " كانتاس " أطول رحلة ركاب تجارية "QF7879" من لندن إلى سيدني، التي استغرقت حوالي 19 ساعة، في مسافة تصل إلى حوالي 17 ألف و800 كيلومتر، بينما في مارس 2018، بأول رحلة مباشرة من أستراليا إلى المملكة المتحدة، أي من مدينة بيرث إلى لندن.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

m s
يا حلااااتك ايام الحيالة
سامي
العجوز خرفت او عندهااااا الزمهريره ههههههههههه
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه
ابو عمار
من نظرة عيونه تكتشف انه يكذب
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه

أخر الأخبار

«الموارد البشرية» تطلق منصة العمل التطوعي
«الموارد البشرية» تطلق منصة العمل التطوعي
Time منذ 13 دقيقة Views 1312
بالصور.. حياة أسرية غير متوقعة بين أب مسلم وأبناء غير مسلمين
بالصور.. حياة أسرية غير متوقعة بين أب مسلم وأبناء غير مسلمين
Time منذ 14 دقيقة Views 515
سودانيات يطلقن مشروع «أرابيسك» لتوفير الطعام الحلال باليابان (صور)
سودانيات يطلقن مشروع «أرابيسك» لتوفير الطعام الحلال باليابان (صور)
Time منذ 17 دقيقة Views 1115
"السعودية للكهرباء": "برق" تستقبل الطلبات الصناعية من خلال بوابة "مدن"
"السعودية للكهرباء": "برق" تستقبل الطلبات الصناعية من خلال بوابة "مدن"
Time منذ 19 دقيقة Views 1356
سيدة تروي مأساتها: زوجي استعان بشقيقه لتجريدي من ملابسي لأتنازل عن حقوقي
سيدة تروي مأساتها: زوجي استعان بشقيقه لتجريدي من ملابسي لأتنازل عن حقوقي
Time منذ 21 دقيقة Views 433
بالفيديو.. تعرف على قرية بالمملكة ضربها الوباء منذ 71 عاما
بالفيديو.. تعرف على قرية بالمملكة ضربها الوباء منذ 71 عاما
Time منذ 28 دقيقة Views 1916
روحاني يُصر على انخفاض عدد الإصابات بالفيروس في إيران
روحاني يُصر على انخفاض عدد الإصابات بالفيروس في إيران
Time منذ 28 دقيقة Views 1413
6 خطوات لتبريد سيارتك
6 خطوات لتبريد سيارتك
Time منذ 34 دقيقة Views 1291
بالفيديو.."ضبع" يتجول في الشوارع أثناء منع التجوال
بالفيديو.."ضبع" يتجول في الشوارع أثناء منع التجوال
Time منذ 44 دقيقة Views 2140
«حساب المواطن» يقدم موعد إيداع الدعم
«حساب المواطن» يقدم موعد إيداع الدعم
Time منذ 44 دقيقة Views 2616