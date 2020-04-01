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الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنون يكشفون الإستجابة السريعة لخدمة "الصحة" وتوصيل الأدوية لمنازلهم مجانا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1558
Comment 1
مواطنون يكشفون الإستجابة السريعة لخدمة "الصحة" وتوصيل الأدوية لمنازلهم مجانا

الرياض (صدى):
كشف مواطنون عن تجربتهم مع الخدمة التي أطلقتها وزارة الصحة عبر الهاتف " 937 " للتواصل مع الحالات التي تعاني من أعراض مرضية .

وروت مواطنة الإستجابة السريعة لوزارة الصحة حين قامت بالإتصال على الهاتف حيث كانت تشعر بآلام وتواصل معها طبيب مختص ووصف لها الدواء ، ثم فوجئت بإحدى الصيدليات تقوم بتوصيله للمنزل دون أن تدفع ريال واحد رغم أن سعره 315 ريال .

كما أكد مواطن آخر أنه كان يعاني آلام في المعدة وتواصل معه طبيب حتى اطمئن على صحته حتى صدر له تصريح بالذهاب إلى المستشفى خلال فترة منع التجوال .

وفي سياق متصل ، أكد مواطن أنه كانت هناك شئ عالق في حلقه وتواصل مع "الصحة " حيث حضرت الإسعاف على الفور وقام الأطباء بفحصه ثم صدر له تصريح أيضاً بالخروج إلى المستشفى .

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أحدث التعليقات

m s
يا حلااااتك ايام الحيالة
سامي
العجوز خرفت او عندهااااا الزمهريره ههههههههههه
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه
ابو عمار
من نظرة عيونه تكتشف انه يكذب
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه

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