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قلم حر
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استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية
منذ ساعة
1426
وكالات (صدى):
استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، عند 1624.45 دولاراً أمريكياً.
وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بنسبة 0.06 % إلى 1618.30 دولاراً أمريكياً.
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أحدث التعليقات
m s
يا حلااااتك ايام الحيالة
سامي
العجوز خرفت او عندهااااا الزمهريره ههههههههههه
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه
ابو عمار
من نظرة عيونه تكتشف انه يكذب
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه
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