استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية

وكالات (صدى):

استقر سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم ، عند 1624.45 دولاراً أمريكياً.

وارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة ، بنسبة 0.06 % إلى 1618.30 دولاراً أمريكياً.