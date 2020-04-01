نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تصدر تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019

Time منذ ساعة
Views 1447
اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تصدر تقرير التحول الرقمي الوطني لعام 2019

الرياض (صدى):
بتوجيه ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، تقرير التحوّل الرقمي الوطني لعام 2019، الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.

ويبرز التقرير الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمةً في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحوّل الرقمي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الإعداد للمرحلة القادمة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشتمل التقرير على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات أبرزها: في قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة "أبشر" بوفر مالي يقدر بـ 15 مليار ريال سنويًا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة "النفاذ الوطني الموحد".

أما على صعيد الخدمة المدنية، فقد استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة، كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة لـ 48 ساعة، فيما تم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني.

وفي قطاع العدل، فقد تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال 75 بالمائة خفض لاستخدام الورق وبـ 179 محكمة مشغلة للنظام الإلكتروني.

أما في قطاع الصحة الرقمية، فقد تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة "موعد"، وتسجيل أكثر من 11 مليونا من سكان المملكة في "الملف الصحي الموحد".

وفي قطاع التعليم الرقمي، تم حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام "نور".

بينما في قطاع الثقافة والسياحة الرقمية، تم إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة إلكترونية من منصة التأشيرة السياحية.

وفي قطاع البنية الرقمية فقد تم تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.

كما حصدت المملكة نتاج هذه المنجزات بتقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية حيث كانت المملكة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما حلّت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية.

كما ارتفع تصنيف المملكة في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة بين دول G20 في الحوكمة التقنية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة.

وحققت المملكة أيضاً المرتبة 13 عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت لتصبح سرعة الإنترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الإنترنت الثابت في المملكة 50.68 ميجابايت/ثانية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

m s
يا حلااااتك ايام الحيالة
سامي
العجوز خرفت او عندهااااا الزمهريره ههههههههههه
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه
ابو عمار
من نظرة عيونه تكتشف انه يكذب
مغرد
اطلب من معالي وزير الصحه ان لا يسمح لا احد من الكوادر الصحيه بالتصريح في مواقع التواصل الا بتصريح لان بعضهم يخوف الناس ويخليهم يوسوسون لازم اي تصيح يكون رسمي ما نبغا بعد كرونا لا سمح الله ندخل مصحات نفسبه

أخر الأخبار

«الموارد البشرية» تطلق منصة العمل التطوعي
«الموارد البشرية» تطلق منصة العمل التطوعي
Time منذ 13 دقيقة Views 1304
بالصور.. حياة أسرية غير متوقعة بين أب مسلم وأبناء غير مسلمين
بالصور.. حياة أسرية غير متوقعة بين أب مسلم وأبناء غير مسلمين
Time منذ 14 دقيقة Views 498
سودانيات يطلقن مشروع «أرابيسك» لتوفير الطعام الحلال باليابان (صور)
سودانيات يطلقن مشروع «أرابيسك» لتوفير الطعام الحلال باليابان (صور)
Time منذ 16 دقيقة Views 1111
"السعودية للكهرباء": "برق" تستقبل الطلبات الصناعية من خلال بوابة "مدن"
"السعودية للكهرباء": "برق" تستقبل الطلبات الصناعية من خلال بوابة "مدن"
Time منذ 18 دقيقة Views 1355
سيدة تروي مأساتها: زوجي استعان بشقيقه لتجريدي من ملابسي لأتنازل عن حقوقي
سيدة تروي مأساتها: زوجي استعان بشقيقه لتجريدي من ملابسي لأتنازل عن حقوقي
Time منذ 20 دقيقة Views 430
بالفيديو.. تعرف على قرية بالمملكة ضربها الوباء منذ 71 عاما
بالفيديو.. تعرف على قرية بالمملكة ضربها الوباء منذ 71 عاما
Time منذ 28 دقيقة Views 1916
روحاني يُصر على انخفاض عدد الإصابات بالفيروس في إيران
روحاني يُصر على انخفاض عدد الإصابات بالفيروس في إيران
Time منذ 28 دقيقة Views 1413
6 خطوات لتبريد سيارتك
6 خطوات لتبريد سيارتك
Time منذ 34 دقيقة Views 1291
بالفيديو.."ضبع" يتجول في الشوارع أثناء منع التجوال
بالفيديو.."ضبع" يتجول في الشوارع أثناء منع التجوال
Time منذ 43 دقيقة Views 2124
«حساب المواطن» يقدم موعد إيداع الدعم
«حساب المواطن» يقدم موعد إيداع الدعم
Time منذ 43 دقيقة Views 2608