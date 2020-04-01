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ميكروسوفت تواجه مشكلة حول زيادة الطلب على خدماتها السحابية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1398
ميكروسوفت تواجه مشكلة حول زيادة الطلب على خدماتها السحابية

وكالات (صدى):
تشهد شركة ميكروسوفت زيادة هائلة على خدماتها السحابية تزامنا مع الوباء المنتشر، فيما أعلنت الشركة بان الطلبات شهدت زيادة وصلت لـ775% في خدماتها السحابية وذلك في المناطق التي فرضت تباعدا اجتماعيا أو منع تجول.

وتتضمن هذه الزيادة استخدام Windows Virtual Desktop وارتفاعا كبيرا على منصات Microsoft Teams و Xbox Game Pass و Xbox Live و Mixer. Microsoft

وقررت الشركة بتعديل خدماتها السحابية لتتناسب مع ذلك فنشرت «اكسبوكس» رسالة تقول فيها «لتبسيط الإشراف وضمان أفضل تجربة لمجتمعنا، فإننا نجري تعديلات صغيرة.

وتابعت الشركة في رسالتها بانها لقد أوقفت مؤقتًا القدرة على تحميل صور مخصصة للاعبين والنوادي الاجتماعية، ستعمل ألعاب Xbox الحالية على ما يرام، لكن Microsoft تحاول تخفيف الحمل على فريق الإشراف الذي يقوم بالتحقق من التحميلات الجديدة أثناء الزيادة الإجمالية في نشاط Xbox Live.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الفاروس فصع البس
نجاة محمد
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مبروك
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر
نجود عبدالله.
فاطمة القزيز متأكدة ان لك مستقبل جميل جداً احب حماسك وحبك لعملك واكيد لقطاتك من عدستك الجميلة 💗💗🙏🏻

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