" الحمدين " يواصل انتهاكاته ويفصل 300 عاملا بدون سبب

نايف السالم (صدى):

يستمر نظام " الحمدين " في ممارسة الانتهاكات بكافة أشكالها، لاسيما العمالة الوافدة، التي تلقى أشكالا وألوانا من المعاناة بمختلف جنسياتهم.

واستغاث عدد من العاملين المصريين في مجال الأمن والحراسة بقطر، بالعودة إلى مصر بعد فصلهم من العمل بدون أسباب، مطالبين برحلات استثنائية للرجوع إلى بلادهم.

وأكد العاملون، أنه تم فصلهم من شركة الأوربية لحراسة الأمن والخدمات الأوربية، ويقدر عددهم بحوالي 300 فرد.

وأوضح أحدهم، أنه تم الاتصال بمكتب وزيرة الهجرة المصرية، قائلا: " نحن لا نطلب سوى العودة إلى بلادنا والحمد الله على نعمة الوطن ولا نريد إلا العودة إلى الوطن الغالي مصر ومع العلم جميع نفقات تذاكر السفر مطالبة بها الشركة لأنها التي انتهت خدماتنا، والمطالبة بنزولنا أو ترحلينا إلى بلادنا " .