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الأعداد السابقة للصحيفة

" الحمدين " يواصل انتهاكاته ويفصل 300 عاملا بدون سبب

Time منذ ساعة
Views 1580
" الحمدين " يواصل انتهاكاته ويفصل 300 عاملا بدون سبب

نايف السالم (صدى):
يستمر نظام " الحمدين " في ممارسة الانتهاكات بكافة أشكالها، لاسيما العمالة الوافدة، التي تلقى أشكالا وألوانا من المعاناة بمختلف جنسياتهم.

واستغاث عدد من العاملين المصريين في مجال الأمن والحراسة بقطر، بالعودة إلى مصر بعد فصلهم من العمل بدون أسباب، مطالبين برحلات استثنائية للرجوع إلى بلادهم.

وأكد العاملون، أنه تم فصلهم من شركة الأوربية لحراسة الأمن والخدمات الأوربية، ويقدر عددهم بحوالي 300 فرد.

وأوضح أحدهم، أنه تم الاتصال بمكتب وزيرة الهجرة المصرية، قائلا: " نحن لا نطلب سوى العودة إلى بلادنا والحمد الله على نعمة الوطن ولا نريد إلا العودة إلى الوطن الغالي مصر ومع العلم جميع نفقات تذاكر السفر مطالبة بها الشركة لأنها التي انتهت خدماتنا، والمطالبة بنزولنا أو ترحلينا إلى بلادنا " .

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أحدث التعليقات

وافي
اهل كثير ولله الحمد فية واحد راعي وايت في بريدة تعهد بتوصيل الماء للمنازل بالمجان لوجة الله تعلى طيلة ايام الحظر تويتر مولع ماشوف لاصدى ولا اي برنامج تكلم عنة اسال الله ان لايحرمهم الاجر
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
حريتي حريتي ما أجمل الحريه لا غاب الناس العب ياتيس
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ما يحتاج سجن قد الرعب سجنهم

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