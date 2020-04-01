نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
Views 1400
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،القصيم، الرياض ،الشرقية) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة ،تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🇸🇦 511 🇸🇦
كلا حر برايه.....انا لو الامر بيدي فيه جنسيه نجسه وخبيثه ..والله لاخذهم بالشبشب مع الحدود لأخر واحد فيهم.....كيفي انا حر..
ابو محمد
كفو والله ، والف الف نعم ونعم ... .. هذا وقت الفزعات والتكاتف ، لا فرق بين امير وغفير ... بيض الله وجيهكم جميعاً ..
ضمير
من يعطيني الأمان وانا ساتكفل بهم ولا اريد اجر او مقابل فقط لوجه الله 🤐
ابو محمد
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد
خيبهم الله ، ياكلون كل متحرك صغر حجمه اوكبر ... .. هم اساس انتشار كل الأمراض الخطيره اللتي اجتاحت العالم ، وليس كورونا فقط ...

أخر الأخبار

بالصور..سد وادي نمار في الساعات الأولى للسماح بالتجول
بالصور..سد وادي نمار في الساعات الأولى للسماح بالتجول
Time منذ 25 دقيقة Views 1539
سكن خاص لمنسوبي " الصحة " بشروط
سكن خاص لمنسوبي " الصحة " بشروط
Time منذ 40 دقيقة Views 1731
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1400
بالفيديو.. طبيب عائد من الصين: سلوك غذاء الصينيين بيئة خصبة لانتشار الأمراض
بالفيديو.. طبيب عائد من الصين: سلوك غذاء الصينيين بيئة خصبة لانتشار الأمراض
Time منذ ساعة Views 1748
بالفيديو..قصة " بائعة الجمبري " التي أصابت العالم بالوباء
بالفيديو..قصة " بائعة الجمبري " التي أصابت العالم بالوباء
Time منذ ساعة Views 2748
مهاجم برشلونة من الحجر الصحي: " لقد خاب أملي "
مهاجم برشلونة من الحجر الصحي: " لقد خاب أملي "
Time منذ ساعة Views 1853
متحدث النيابة: تجاوزات مواقع التواصل عقوبتها السجن 5 سنوات و3 ملايين غرامة
متحدث النيابة: تجاوزات مواقع التواصل عقوبتها السجن 5 سنوات و3 ملايين غرامة
Time منذ ساعتين Views 1822
مجرم يستمر في اغتصاب طالبة رغم محاولتها الانتحار وكسر عمودها الفقري
مجرم يستمر في اغتصاب طالبة رغم محاولتها الانتحار وكسر عمودها الفقري
Time منذ ساعتين Views 1832
انتقاد لاذع من أوباما لموقف ترامب
انتقاد لاذع من أوباما لموقف ترامب
Time منذ ساعتين Views 4409
بالفيديو..قناص حوثي يعترف بتلقي تدريبات من إيران وتعاطيه حبوب الشجاعة!
بالفيديو..قناص حوثي يعترف بتلقي تدريبات من إيران وتعاطيه حبوب الشجاعة!
Time منذ ساعتين Views 2728