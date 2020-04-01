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بالفيديو.. طبيب عائد من الصين: سلوك غذاء الصينيين بيئة خصبة لانتشار الأمراض

Time منذ ساعة
Views 1748
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بالفيديو.. طبيب عائد من الصين: سلوك غذاء الصينيين بيئة خصبة لانتشار الأمراض

القاهرة (صدى):
أكد الدكتور المصري فايد عطية أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية في الصين، أن عزل المدن والحجر الصحي كان أولى خطوات الصين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد عطية، على أن وعي الشعب الصيني بخطورة الفيروس والتزامه بتعليمات قياداته دفعت إلى قلة عدد الإصابات في الصين بنسبة وصلت لـ 90%.

وأوضح أن بداية ظهور هذا الفيروس كانت في سوق للمأكولات البرية في مدينة ووهان الصينية، وتسبب في وفاة الكثيرين، خلال أول 3 أيام.

وبخصوص ما تم تداوله حول أن تناول " خفاش " هو السبب الأساسي في انتقال هذا الفيروس القاتل من الحيوان إلى الإنسان، أوضح عطية، أن سلوك التغذية في الصين يختلف عن جميع بلدان العالم، قائلا: " هم للأسف يأكلون كل شيء، لكن بدأ المسؤولون في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه استيراد وبيع الصينيين للحيوانات البرية، بعدما أدركوا خطورة الوضع " .

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أحدث التعليقات

🇸🇦 511 🇸🇦
كلا حر برايه.....انا لو الامر بيدي فيه جنسيه نجسه وخبيثه ..والله لاخذهم بالشبشب مع الحدود لأخر واحد فيهم.....كيفي انا حر..
ابو محمد
كفو والله ، والف الف نعم ونعم ... .. هذا وقت الفزعات والتكاتف ، لا فرق بين امير وغفير ... بيض الله وجيهكم جميعاً ..
ضمير
من يعطيني الأمان وانا ساتكفل بهم ولا اريد اجر او مقابل فقط لوجه الله 🤐
ابو محمد
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد
خيبهم الله ، ياكلون كل متحرك صغر حجمه اوكبر ... .. هم اساس انتشار كل الأمراض الخطيره اللتي اجتاحت العالم ، وليس كورونا فقط ...

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