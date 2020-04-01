بالفيديو.. طبيب عائد من الصين: سلوك غذاء الصينيين بيئة خصبة لانتشار الأمراض

وشدد عطية، على أن وعي الشعب الصيني بخطورة الفيروس والتزامه بتعليمات قياداته دفعت إلى قلة عدد الإصابات في الصين بنسبة وصلت لـ 90%.
وأوضح أن بداية ظهور هذا الفيروس كانت في سوق للمأكولات البرية في مدينة ووهان الصينية، وتسبب في وفاة الكثيرين، خلال أول 3 أيام.
وبخصوص ما تم تداوله حول أن تناول " خفاش " هو السبب الأساسي في انتقال هذا الفيروس القاتل من الحيوان إلى الإنسان، أوضح عطية، أن سلوك التغذية في الصين يختلف عن جميع بلدان العالم، قائلا: " هم للأسف يأكلون كل شيء، لكن بدأ المسؤولون في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه استيراد وبيع الصينيين للحيوانات البرية، بعدما أدركوا خطورة الوضع " .
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