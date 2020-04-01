بالفيديو.. طبيب عائد من الصين: سلوك غذاء الصينيين بيئة خصبة لانتشار الأمراض

القاهرة (صدى):

أكد الدكتور المصري فايد عطية أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية في الصين، أن عزل المدن والحجر الصحي كان أولى خطوات الصين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد عطية، على أن وعي الشعب الصيني بخطورة الفيروس والتزامه بتعليمات قياداته دفعت إلى قلة عدد الإصابات في الصين بنسبة وصلت لـ 90%.

وأوضح أن بداية ظهور هذا الفيروس كانت في سوق للمأكولات البرية في مدينة ووهان الصينية، وتسبب في وفاة الكثيرين، خلال أول 3 أيام.

وبخصوص ما تم تداوله حول أن تناول " خفاش " هو السبب الأساسي في انتقال هذا الفيروس القاتل من الحيوان إلى الإنسان، أوضح عطية، أن سلوك التغذية في الصين يختلف عن جميع بلدان العالم، قائلا: " هم للأسف يأكلون كل شيء، لكن بدأ المسؤولون في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه استيراد وبيع الصينيين للحيوانات البرية، بعدما أدركوا خطورة الوضع " .

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