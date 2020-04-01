اللحياني: النصر سينهار بتخفيض عدد الأجانب والهلال لن يتأثر

ماجد محمد (صدى):

صرح الناقد الرياضي سلطان اللحياني، بأن النصر من ضمن الأندية المتضررة من قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب.

وعلق اللحياني، على ما تم تداوله حول وجود اتجاه قوي، بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب، إلى 4 فقط بدلًا من 7، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط.

وقال: " إن فرق الوسط، بالإضافة إلى نادي النصر، سوف يكونوا أكثر المتضررين من تخفيض عدد الأجانب، لأنهم يعتمودون عليهم بنسبة تفوق الـ70% " .

وأوضح أن الأهلي، سيكون الأقل تضررًا من تخفيض عدد الأجانب، لأنه يملك لاعبين سعوديين، بنفس جودة محترفيه.

وفيما يخص الهلال، أشار اللحياني إلى أن تجربة الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، بـ4 لاعبين أجانب فقط، تؤكد على أنه لن يتاثر بقرار تخفيض عدد المحترفين.