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الأعداد السابقة للصحيفة

اللحياني: النصر سينهار بتخفيض عدد الأجانب والهلال لن يتأثر

Time منذ 3 ساعات
Views 2304
اللحياني: النصر سينهار بتخفيض عدد الأجانب والهلال لن يتأثر

ماجد محمد (صدى):
صرح الناقد الرياضي سلطان اللحياني، بأن النصر من ضمن الأندية المتضررة من قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب.

وعلق اللحياني، على ما تم تداوله حول وجود اتجاه قوي، بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب، إلى 4 فقط بدلًا من 7، بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط.

وقال: " إن فرق الوسط، بالإضافة إلى نادي النصر، سوف يكونوا أكثر المتضررين من تخفيض عدد الأجانب، لأنهم يعتمودون عليهم بنسبة تفوق الـ70% " .

وأوضح أن الأهلي، سيكون الأقل تضررًا من تخفيض عدد الأجانب، لأنه يملك لاعبين سعوديين، بنفس جودة محترفيه.

وفيما يخص الهلال، أشار اللحياني إلى أن تجربة الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، بـ4 لاعبين أجانب فقط، تؤكد على أنه لن يتاثر بقرار تخفيض عدد المحترفين.

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أحدث التعليقات

🇸🇦 511 🇸🇦
كلا حر برايه.....انا لو الامر بيدي فيه جنسيه نجسه وخبيثه ..والله لاخذهم بالشبشب مع الحدود لأخر واحد فيهم.....كيفي انا حر..
ابو محمد
كفو والله ، والف الف نعم ونعم ... .. هذا وقت الفزعات والتكاتف ، لا فرق بين امير وغفير ... بيض الله وجيهكم جميعاً ..
ضمير
من يعطيني الأمان وانا ساتكفل بهم ولا اريد اجر او مقابل فقط لوجه الله 🤐
ابو محمد
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد
خيبهم الله ، ياكلون كل متحرك صغر حجمه اوكبر ... .. هم اساس انتشار كل الأمراض الخطيره اللتي اجتاحت العالم ، وليس كورونا فقط ...

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