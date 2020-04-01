نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على شخص خالف منع التجول وعرض رجال الأمن للخطر (فيديو)

Time منذ 15 ساعة
Views 5763
Comment 4
القبض على شخص خالف منع التجول وعرض رجال الأمن للخطر (فيديو)

سعيد العجل (صدى):
ألقت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، القبض على صاحب المقاطع المتداولة، الذي يقود مركبته ويتجاوز الأنظمة؛ حيث كان يخالف قرار منع التجول، ويسخر من رجال الأمن، وينشرها عبر حسابه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه تم رصد مقطع الفيديو للشخص المذكور وهو يوثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر - خميس مشيط بسرعة وتهور، وبعدم امتثاله لأمر منع التجول.

وأوضح " التويجري " أن ذلك بالإضافة إلى حيازته لسلاحٍ ناري واستخدامه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية)، على الطريق في عدة مواقع ونشره لكل ذلك متباهياً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة وادي الدواسر، تمكنت من القبض عليه وهو مواطِن في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبد الماجد
نصيحة لوجه الله لاتخرج الى لضرور ة واشترو كحول 70 % وعقمو الفلوس واغراض البقالة والسوبرماركة والاكياس الي تشيل الاغراض واليدين ولا تدخل بالكنادر الى داخل البيت والحاجات التي يستغنى عنها حاول ماتقرب منها الاشهر هذي والله يستر
البرفسور حنس
حسبنا الله... به اجراآت وقائيه مبتكره من د.حنس..لا كن من يسمع ..؟
ن ح ش
طيب نتيجه دراسه الاهليه للحين ماصدرت اول مره تأخر اليوم ١ أبريل مفروض تصدر اخر الشهر الفايت
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترفع هذا البلاء وتيسر لي عمره بحولك وقوتك يا مجيب الدعاء
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. الإصابات في المملكة تحت السيطرة وتوقعات بانخفاضها خلال أسبوعين
بالفيديو.. الإصابات في المملكة تحت السيطرة وتوقعات بانخفاضها خلال أسبوعين
Time منذ 4 دقائق Views 1122
فتاة تهرب من مستشفى بعد اصابتها بالكورنا .. صادوها في الاخير
فتاة تهرب من مستشفى بعد اصابتها بالكورنا .. صادوها في الاخير
Time منذ 7 دقائق Views 207
لحظة انقاذ امرأة حاولت الانتحار
لحظة انقاذ امرأة حاولت الانتحار
Time منذ 8 دقائق Views 173
السودان تلاحق البشير بتهم انقلاب 30 يونيو 1989
السودان تلاحق البشير بتهم انقلاب 30 يونيو 1989
Time منذ 8 دقائق Views 1104
اهل العقول في راحة
اهل العقول في راحة
Time منذ 8 دقائق Views 176
خايف على نفسه وزوجته من الكورونا
خايف على نفسه وزوجته من الكورونا
Time منذ 9 دقائق Views 180
بالفيديو.. مواقف محرجة أثناء العمل من المنزل تنقلها الكاميرات
بالفيديو.. مواقف محرجة أثناء العمل من المنزل تنقلها الكاميرات
Time منذ 10 دقائق Views 188
بالفيديو.. حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين
بالفيديو.. حقيقة فتح صحن المطاف لجميع الطائفين
Time منذ 11 دقيقة Views 1333
بالفيديو.. وافد مخالف لنظام الإقامة يشكر الملك سلمان ويتعهد بتسليم نفسه
بالفيديو.. وافد مخالف لنظام الإقامة يشكر الملك سلمان ويتعهد بتسليم نفسه
Time منذ 12 دقيقة Views 1339
"الموارد البشرية" تعلن تخصيص 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات كورونا
"الموارد البشرية" تعلن تخصيص 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات كورونا
Time منذ 23 دقيقة Views 1324