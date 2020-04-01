القبض على شخص خالف منع التجول وعرض رجال الأمن للخطر (فيديو)

سعيد العجل (صدى):

ألقت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، القبض على صاحب المقاطع المتداولة، الذي يقود مركبته ويتجاوز الأنظمة؛ حيث كان يخالف قرار منع التجول، ويسخر من رجال الأمن، وينشرها عبر حسابه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه تم رصد مقطع الفيديو للشخص المذكور وهو يوثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر - خميس مشيط بسرعة وتهور، وبعدم امتثاله لأمر منع التجول.

وأوضح " التويجري " أن ذلك بالإضافة إلى حيازته لسلاحٍ ناري واستخدامه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية)، على الطريق في عدة مواقع ونشره لكل ذلك متباهياً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة وادي الدواسر، تمكنت من القبض عليه وهو مواطِن في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.