سيف الإسلام القذافي أمام الجنائية الدولية

وكالات (صدى):

قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، ونظرها أمام المحكمة.

ورفضت استئناف القذافي ضد الدائرة التمهيدية الأولى، وقررت رفض الطعن في مقبولية القضية، حيث ورد ببيان للمحكمة أنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص «قد حوكم بالفعل»، ولا يجوز محاكمة أي شخص «حوكم من قبل محكمة أخرى» على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك.

وأوضحت المحكمة أنه بعد النظر في مذكرات الدفاع والمدعي العام والضحايا والحكومة الليبية وغيرها، وجدت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية لم تخطئ في استنتاجها أن الحكم الليبي الصادر في 28 يوليو 2015 ضد القذافي قد صدر غيابيا.