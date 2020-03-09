ألمانيا: دعوة لتعليق الصلاة بالمساجد

برلين (صدى):

طالب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الجمعيات الإسلامية المحلية تجنب تنظيم فعاليات كبرى في المساجد في المستقبل القريب، لا علاقة لها بأداء الشعائر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المجلس إن تعليق إقامة صلاة الجمعة وصلوات أخرى في المساجد لأجل اعتبارات تتعلق بالرعاية الصحية الوقائية أو بسبب حالة مخاوف (من الإصابة بالأمراض) أمر "يبيحه الإسلام". ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى لا يوصي الجمعيات في كل مكان بهذا الأمر صراحة.

ودعا المجلس الأعلى للمسلمين الجمعيات الإسلامية إلى إغلاق المساجد وأداء الصلاة في المنزل إذا لزم الأمر، إذا تم، على سبيل المثال، صدور تعليمات عن السلطات المحلية بحظر التجمعات وإغلاق المدارس.

كما دعا المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا إلى التخلي عن التجمعات التي لا علاقة لها بأداء الصلوات مثل هذا التجمع الاحتفالي للمسلمين.