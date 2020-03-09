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ألمانيا: دعوة لتعليق الصلاة بالمساجد

Time منذ ساعة
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ألمانيا: دعوة لتعليق الصلاة بالمساجد

برلين (صدى):
طالب المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الجمعيات الإسلامية المحلية تجنب تنظيم فعاليات كبرى في المساجد في المستقبل القريب، لا علاقة لها بأداء الشعائر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المجلس إن تعليق إقامة صلاة الجمعة وصلوات أخرى في المساجد لأجل اعتبارات تتعلق بالرعاية الصحية الوقائية أو بسبب حالة مخاوف (من الإصابة بالأمراض) أمر "يبيحه الإسلام". ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى لا يوصي الجمعيات في كل مكان بهذا الأمر صراحة.

ودعا المجلس الأعلى للمسلمين الجمعيات الإسلامية إلى إغلاق المساجد وأداء الصلاة في المنزل إذا لزم الأمر، إذا تم، على سبيل المثال، صدور تعليمات عن السلطات المحلية بحظر التجمعات وإغلاق المدارس.

كما دعا المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا إلى التخلي عن التجمعات التي لا علاقة لها بأداء الصلوات مثل هذا التجمع الاحتفالي للمسلمين.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
حزين اسئل الله العلي العظيم ان يشفيك ويعافيك عاجلا غير اجل يارب العالمين قول امين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
والى قاعد يصور ايش عنده يحرس الطريق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
يا قطع قلبي عنه مجتهد
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
طيب

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