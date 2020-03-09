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بالفيديو.. وزير التعليم يقف على جاهزية "التعليم عن بُعد"

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. وزير التعليم يقف على جاهزية "التعليم عن بُعد"

الرياض (صدى):
وقف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم على عمل الوزارة في تطبيق "المدرسة الافتراضية" بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزار معاليه مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعاً على وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة ( هنا ) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين فى بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع، كما تابع معاليه بث قنوات عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية، وتمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناةً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة عبر الرابط: هنا

واطلع الدكتور آل الشيخ على مراحل التطبيق والإجراءات التي اتخذت حفاظاً على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.

وأكد الوزير آل الشيخ على مضاعفة الجهود في إيصال رسالة التعليم من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة للمعلمين والطلاب، للاستمرار في العملية التعليمية، موضحاً معاليه أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها وحرصها على سلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، مبيناً أن تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
حزين اسئل الله العلي العظيم ان يشفيك ويعافيك عاجلا غير اجل يارب العالمين قول امين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
والى قاعد يصور ايش عنده يحرس الطريق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
يا قطع قلبي عنه مجتهد
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
طيب

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