الجامعة الإلكترونية تنشىء موقعا لخدمة التعليم عبر المنصة "Blackboard"

وقال في تصريح صحفي : جرى تطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/7 المقدم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية.
وأضاف : يمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قبل الجامعة، مشيرا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية ( مجانية ) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.
وأكد أن الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.