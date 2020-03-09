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الجامعة الإلكترونية تنشىء موقعا لخدمة التعليم عبر المنصة "Blackboard"

Time منذ ساعتين
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الجامعة الإلكترونية تنشىء موقعا لخدمة التعليم عبر المنصة "Blackboard"

الرياض (صدى):
أعلن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل إنشاء موقع إلكتروني خاص لدعم المنصة التعليمية (Blackboard) تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ القاضي بتعليق الدراسة في المملكة والتوجه إلى التعليم الإلكتروني.

وقال في تصريح صحفي : جرى تطوير محتوى الموقع وإضافة التعليمات والفيديوهات والحقائب التدريبية الموجهة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة على مدار الساعة وإتاحة الدعم الفني لمدة 24 ساعة على مدار سبعة أيام 24/7 المقدم من الجامعة الإلكترونية وشركة BME لجميع الجامعات السعودية.

وأضاف : يمكن لمديري النظام في الجامعات الاستفادة من هذه الخدمة من خلال التواصل مع المنسقين الذين حُددوا من قبل الجامعة، مشيرا إلى جدولة دورات تدريبية افتراضية ( مجانية ) مفتوحة لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بواقع دورتين في كل يوم.

وأكد أن الجامعة السعودية الإلكترونية تتيح جميع مقررات الإعداد العام والتخصصية إلكترونيًا لجميع الجامعات الراغبة في الاستفادة منها.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
حزين اسئل الله العلي العظيم ان يشفيك ويعافيك عاجلا غير اجل يارب العالمين قول امين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
والى قاعد يصور ايش عنده يحرس الطريق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
يا قطع قلبي عنه مجتهد
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
طيب

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