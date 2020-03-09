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الحب للوطن

Time منذ أسبوع
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محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
موطني المملكة العربية السعودية وبكل فخر وأفتخار وحقيقة دولة عظمى دولة حضارية مدنية متقدمةراقية فاضلة،ومع الأحداث نشعروندرك ذلك.

‏وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية الوقايةالتي أتخذتها من أجل المحافظة على المواطنيين والمقيمين على أرضها الطاهرة من فايروس كورونا.

‏ففوق هام السحب ياموطني ‏وطني المملكة العربية السعودية وطن الحب والتقدير وطني الغالي الطاهر ‏أنا أحبه وهو كذلك يبادلني نفس الحب وأكثر .

وذلك من خلال مايقدم من خدمات جليلة أمن وآمان وحماية أحترازية من الأمراض وكيد الأعداء ماظهر منها ومابطن ‏وطني الحبيب شكر وشكرا ،على كل ماتقدم من حرص وأجراءات وقاية استباقية فتعليق الدراسة وعزل المدن والتوجيه بالعزل المنزلي معناه حراك استباقي درءاً لأي تطورات قد تحدث لا سمح الله…

وهذا يدل على الحب الوطني الحضاري والحرص على السلامة للإنسانية لذلك من واجبنا جميعاً تفهم هذه التوجيهات والالتزام بها من خلال اثبات وعينا الحضاري والمدني وذلك بعدم اعتبار ‏هذه الإجراءات كأي إجازة أخرى وأنها استثنائية وليست للزيارات والذهاب للأسواق وأماكن التجمعات وواجبنا الالتزام بالتوجيهات الصحية والرسمية ‏الدولة فعلت الاجراءات الوقاية و ‏الآن دور المواطن والمقيم بالالتزام بالتعليمات والابتعاد عن الحشود والتجمعات لحماية نفسه وعائلته قدر المستطاع من هذا الوباء ” فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته ”.

وللتذكير فتعليق الدراسة والأعمال ليس للمتعة، التعليق للوقاية، فتوكلوا على الله تمام التوكل وحصنوا أنفسكم واستودعوا الله أولادكم ووطنكم والمسلمين أجمع وابتعدوا عن التجمعات و احموا انفسكم وأهلكم واعملوا باجراءات الوقاية والله الحامي وألحوا بالدعاء وأكثروا من الاستغفار فأمرنا كله بيد الله والله على كل شيء قدير .

فاللهم احفظ هذا البلد وقيادته واهله من كل شر. فحفظ الله الجميع ورفع الله عن العالم أجمع البلاء والوباء ومهما يكن فالحياة بطبيعتها السليمة حلوة و لن تشعر بروعة الحياة : إلا اذا أدركنا طرق أستمراريتها الصحيحة والصحية والرائعة فنحن من يصنع روعة الحياة حتى لو كانت مؤلمة ، وأخيرًا تذكروا ان الوقاية خير من العلاج.

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أحدث التعليقات

المخلص
الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه ومنهم تركي آل الشيخ لكن صدق الله(قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالااللذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)الناس حتى الكافر في وقت الشدايد يرجعون الى الله وهو يزداد ضلالا لكن كما ورد في الحديث الشريف اذا اذنب العبد نكت على القلب نكتة سوداء فاذا استغفر محيت وان زاد ذنب زادت نكتة سوداء حتى يصبح مظلم ويصبح كالكوز المجخي (كالكاس الكبوب على فوه مهما تصب فيه الماء لا يحتفظ به)كذلك القلب يصبح لا ينكر منكر ولا يعرف معروف نسال الله العافية. ان الله ليملي للظالم حتى اذااخذه اخذ عزيز مقتدر اذا ريت الله يعطي الظالم الفاسق على ما هو عليه من الفسوق والفجور فاعلم ان الله الله يملي له حتى يزداد كفر ثم يأخذه بذنبه الله لا يبتلينا
فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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