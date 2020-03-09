الأمير سطام عن المواطنين الذين ذهبوا لإيران: أتباع النظام الصفوي لا يعترفون بالوطنية

الرياض (صدى):

انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود، قيام إيران بإخفاء دخول المواطنين، مؤكدًا أنه أمر مخالف لكل الأنظمة للدولية، وكذلك معاتبًا للمواطن الذي ذهب إلى هناك قبلها.

وقال الأمير سطام : " ماقامت به إيران بإخفاء دخول المواطنيين أمر مخالف لكل الأنظمة الدولية لكنه أمر متوقع من هذا النظام الصفوي الإرهابي الذي يعلن العداء الحقد للمملكة لكن العتاب هنا على إخواننا في دول الخليج كيف تسمح لهؤلاء بالسفر من خلالها وهي تعلم أن الأمر مخالف وأن السفر إلى هناك ممنوع " .

وأضاف : " العتاب الأكبر بل المصيبة الأكبر هي المواطن الذي يذهب إلى إيران، أين الوطنية عند هذا المواطن ؟ ألا يعلم أن السفر لها ممنوع ومخالف للانظمة ؟ ألا يعلم أنها تعلن العداء والتأمر ضد وطنه ؟ في النهاية كما أن داعش لا تعترف بالوطنية فأتباع النظام الصفوي الفارسي لا يعترفون بالوطنية " .

وتابع: " لنكون واضحين الذهاب إلى إيران خطر أمني قد يقوم الحرس الثوري بتجنيد البعض من هؤلاء وتدريبهم على أعمال إرهابية وإستخباراتية خاصة أن هذا النظام له سوابق بهذه الأعمال بتجنيد وتدريب التابعين له ألا يدرك هذا المواطن هذا الخطر فيجب محاربة هذا الفكر الصفوي كما حاربنا الفكر الداعشي " .

يذكر أن عدد من المواطنين الذين أُعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، كانوا قادمين من إيران ولم يُفصحوا عن ذلك عند المنفذ.