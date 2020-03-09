calendar

الأمير سطام عن المواطنين الذين ذهبوا لإيران: أتباع النظام الصفوي لا يعترفون بالوطنية

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
Views 2052
Comment 3
الأمير سطام عن المواطنين الذين ذهبوا لإيران: أتباع النظام الصفوي لا يعترفون بالوطنية

الرياض (صدى):
انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود، قيام إيران بإخفاء دخول المواطنين، مؤكدًا أنه أمر مخالف لكل الأنظمة للدولية، وكذلك معاتبًا للمواطن الذي ذهب إلى هناك قبلها.

وقال الأمير سطام : " ماقامت به إيران بإخفاء دخول المواطنيين أمر مخالف لكل الأنظمة الدولية لكنه أمر متوقع من هذا النظام الصفوي الإرهابي الذي يعلن العداء الحقد للمملكة لكن العتاب هنا على إخواننا في دول الخليج كيف تسمح لهؤلاء بالسفر من خلالها وهي تعلم أن الأمر مخالف وأن السفر إلى هناك ممنوع " .

وأضاف : " العتاب الأكبر بل المصيبة الأكبر هي المواطن الذي يذهب إلى إيران، أين الوطنية عند هذا المواطن ؟ ألا يعلم أن السفر لها ممنوع ومخالف للانظمة ؟ ألا يعلم أنها تعلن العداء والتأمر ضد وطنه ؟ في النهاية كما أن داعش لا تعترف بالوطنية فأتباع النظام الصفوي الفارسي لا يعترفون بالوطنية " .

وتابع: " لنكون واضحين الذهاب إلى إيران خطر أمني قد يقوم الحرس الثوري بتجنيد البعض من هؤلاء وتدريبهم على أعمال إرهابية وإستخباراتية خاصة أن هذا النظام له سوابق بهذه الأعمال بتجنيد وتدريب التابعين له ألا يدرك هذا المواطن هذا الخطر فيجب محاربة هذا الفكر الصفوي كما حاربنا الفكر الداعشي " .

يذكر أن عدد من المواطنين الذين أُعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، كانوا قادمين من إيران ولم يُفصحوا عن ذلك عند المنفذ.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يستر بستره الضافي ويكفينا الشرور بأنواعها .. آمين ..
ابو محمد
الله يهونها وتسير الامور على خير ..
عبدالله
اللي رجعوا ارسلوهم مره ثانية ايران، واللي باقي هناك لا يرجعون. خلهم يخيسون هناك. كلهم رايحيين يتدربوا على خيانة الوطن والغدر به.
ابو محمد
لقد واجتهوا نذالة الفرس المجوس معكم واهانتهم لكم وتركوكم تواجهون المرض دون اي عون وأي مساعده .. .. فماذا بعد كل هذا ، يا شركائنا باالوطن ...؟؟؟ .. هل تستمرون بإتباع ديانة الفرس المجوس مدعين الإسلام .....؟؟ .. ألم تستغيثوا بخادم الحرمين الشريفين عندما حاصركم المرض والإهانة والخذلان في بلاد المشركين المجوس .......؟؟؟ .. ماذا بعد هذا يامن تسللون الى إيران بلد الشرك والخذلان ، أتستمرون ام تنتهون ...؟؟
عبدالله
قرار ممتاز

أخر الأخبار

أمانة تبوك تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة العامة
أمانة تبوك تطبق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة العامة
Time منذ 51 ثانية Views 1018
النصر يواصل استعداداته لمباراة الرائد
النصر يواصل استعداداته لمباراة الرائد
Time منذ 4 دقائق Views 1084
جامعة الجوف تعتمد خطة التحول إلى التعلم الإلكتروني
جامعة الجوف تعتمد خطة التحول إلى التعلم الإلكتروني
Time منذ 5 دقائق Views 1064
الحب للوطن
الحب للوطن
Time منذ 8 دقائق Views 36
عبدالعزيز بغلف: تعليق الدوري قرار يُحترم
عبدالعزيز بغلف: تعليق الدوري قرار يُحترم
Time منذ 14 دقيقة Views 1516
مدينة الملك سعود الطبية تعلن تغييرات في أوقات الزيارة
مدينة الملك سعود الطبية تعلن تغييرات في أوقات الزيارة
Time منذ 16 دقيقة Views 1197
بالصور.. الشباب يجري مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الاتفاق 
بالصور.. الشباب يجري مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الاتفاق 
Time منذ 18 دقيقة Views 1195
بالفيديو.. باحثة في الدولي لتطوير لقاح فيروس كورونا: وظيفتنا تقييم مفعول الدواء
بالفيديو.. باحثة في الدولي لتطوير لقاح فيروس كورونا: وظيفتنا تقييم مفعول الدواء
Time منذ 19 دقيقة Views 1227
الصحة العالمية: خطر حدوث وباء كورونا أصبح حقيقيا
الصحة العالمية: خطر حدوث وباء كورونا أصبح حقيقيا
Time منذ 28 دقيقة Views 1390
الدويش منتقدا فيتوريا: «خسر مؤيدي استمراره»
الدويش منتقدا فيتوريا: «خسر مؤيدي استمراره»
Time منذ 30 دقيقة Views 1290