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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير الكويت يعلن دعمه لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي

Time منذ شهر
Views 1806
أمير الكويت يعلن دعمه لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي

خالد الظفيري (صدى):
أعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية، ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن أمير دولة الكويت، بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري في عدد من الدول العربية.

وسلم شكري، أمير الكويت رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، معربا عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
هههههه...لست محرومة.والله مدري يمكن القرنقش خلص اجل لو على الازمات المالية .كنت قد شبعت موت .لكن عمري بيد الله .
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونهم
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله لايبلانا

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