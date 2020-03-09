أمير الكويت يعلن دعمه لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي

خالد الظفيري (صدى):

أعلن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية، ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن أمير دولة الكويت، بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية المصري في عدد من الدول العربية.

وسلم شكري، أمير الكويت رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، معربا عن تقدير مصر لموقف الكويت خلال الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، والذي دعمت خلاله صدور القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.