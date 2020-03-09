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الأعداد السابقة للصحيفة

أول تعليق من ترامب على إصابته ونائبه بفيروس كورونا

Time منذ 4 أسابيع
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أول تعليق من ترامب على إصابته ونائبه بفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأخبار المتداولة في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية حول احتمالية إصابته ونائبه مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد إصابة شخص حضر اجتماعا مع عدد من الشخصيات السياسية المحافظة في الولايات المتحدة، كانا فيه.

وقال «ترامب»، عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الاثنين: « الكثير من الأخبار المزيفة!».

وضم «مؤتمر العمل السياسي المحافظ» الذي تسبب في الشكوك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير قرب واشنطن، بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

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أحدث التعليقات

العدناني
عزل الفيروس اولى المراحل بقي معرفة التركيب الجيني وانبات الاجسام المضادة الله اكبر الله يقويكم
البرفسور حنس
المسلمين سواسيه كاسنان المشط... لاكن ابك... قوحه بسطويسي أولى بلحم توورره🐃...
العدناني
جدع
زائر
حسبي الله ونعم الوكيل .. البقره تتألم وهذا يصور ويضحك
ابومهند
وش علينامنك جعلك تاكلين تبن

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