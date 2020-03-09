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بالصور.. آخر مشهد لقتيل فيلا نانسي عجرم

فن وثقافة
Time منذ 7 دقائق
Views 1132
بالصور.. آخر مشهد لقتيل فيلا نانسي عجرم

بيروت (صدى):
نشرت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، عدة صور من جنازة «الموسى» في سوريا.

وجاءت الصور التي شاركتها عبر حسابها « تويتر»، عقب تشريح جثمانه 3 مرات، إحداهما في سوريا قبل أيام، وأخرين في لبنان.

وكتبت رهاب بيطار، على صور جنازة محمد حسن الموسى: «اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن».

يذكر أن القضية بالقضاء اللبناني حتى الآن، وتعود إلى أول يناير الماضي 2020، بتداول أخبار قتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا نانسي عجرم، برصاص زوجها فادي الهاشم، الذي قال إن القتيل جاء إلى الفيلا متسللًا من أجل السرقة، وتهديد المتواجدين بالقتل، في ظل إنكار أسرة الشاب تلك الادعاءات وأكدوا أن «الموسى» كان يعمل في فيلا الفنانة وجاء ليطالب بحقوقه المتأخرة.

 

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
محمد
فيروس فضح من سافر الى العدو الدود للسعودية . الحمدالله الحين عرفتو قدركم وتعامل الايرانيين معكم ذلوكم .
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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