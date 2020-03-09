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فتاة كردية عراقية ونظرة تأمل بعد إغلاق الإقليم بسبب كورونا..

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Time منذ 12 دقيقة
Views 255
فتاة كردية عراقية ونظرة تأمل بعد إغلاق الإقليم بسبب كورونا..
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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
محمد
فيروس فضح من سافر الى العدو الدود للسعودية . الحمدالله الحين عرفتو قدركم وتعامل الايرانيين معكم ذلوكم .
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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