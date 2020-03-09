تريساكو يرد على بيان النصر: لا أخاف من إقالتي ولدي خطط مدروسة

ماجد محمد (صدى):

رد الإسباني فرناندو تريسكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على بيان نادي النصر الذي طالب فيه بإقالته بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا.

وقال إنه ليس مهتما بطلب إعفائه من منصبه، لأن عمله قائم على خُطط مدروسة، ولا يخاف من إقالته، لافتا إلى أن كلام الأندية لا يهمه وليس النصر وحده الذي يعترض على سياسته في اختيار التحكيم.

وكان النصر أصدر بيانا فيه: « نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة النصر بخطاب عاجل لإدارة اتحاد القدم تُطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي؛ لضمان عدالة المنافسة للجميع، والله الموفق».