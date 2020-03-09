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قرارات لجنة الانضباط ضد الهلال والنصر والشباب والتعاون والأهلي

اخبار رياضية
Time منذ 25 دقيقة
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قرارات لجنة الانضباط ضد الهلال والنصر والشباب والتعاون والأهلي

نواف السالم (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، عددًا من القرارات على بعض الرؤساء واللاعبين والمدربين للأندية.

الأهلي..

وألزمت اللجنة رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة للمادة، بدفع غرامة 20 ألف ريال لثبوت مخالفته للمادة (66) من اللائحة، كما غرّمت نائب رئيس النادي الأهلي ياسر محروس بـ (20.000) عن نفس المخالفة.

النصر..

وبعد ثبوت مخالفة مدرب فريق نادي النصر كارولس فيتوريا للمادة (71) من اللائحة، قررت اللجنة إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000)، وكذلك ثبتت مخالفة لاعب فريق نادي النصر نور الدين امرابط للمادة (63-2) من اللائحة، وتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000).

التعاون..

وأوضحت اللجنة أنه بعد ثبوت مخالفة نادي التعاون للمادة (52-2-1) من اللائحة، فقد تم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10.000).

الشباب..

وكذلك بعد ثبوت مخالفة الرئيس التنفيذي لنادي الشباب خليف الهويشان للمادة (50-4) من اللائحة، فتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (50.000)، وإعادة رسوم الشكوى لنادي النصر، وإلزامه بدفع رسوم الشكوى والبالغة (10.000).

وأكدت اللجنة أنه بعد ثبوت مخالفة مدرب فريق نادي الشباب لويز جارسيا للمادة (63-2) من اللائحة، فتم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (30.000)، وكذلك بعد ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الشباب فاروق مصطفى للمادة (63-2) من اللائحة فتقرر إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000)، وبعد ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الشباب محمد السالم للمادة (63-2) من اللائحة تم إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000).

الهلال..

وقررت اللجنة بعد ثبوت مخالفة المشرف العام على كرة القدم بنادي الهلال فهد المفرج للمادة (66) من اللائحة، إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000)، وثبوت مخالفة لاعب فريق نادي الهلال سالم الدوسري للمادة (63-2) من اللائحة قررت إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000).

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
محمد
فيروس فضح من سافر الى العدو الدود للسعودية . الحمدالله الحين عرفتو قدركم وتعامل الايرانيين معكم ذلوكم .
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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