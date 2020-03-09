بالفيديو.. ‏‎إجراءات غير مسبوقة لمنع انتشار الفيروسات منها التعقيم وتوسعة الصفوف

طلال الضوي (صدى):

أظهرت تغطية ميدانية خاصة في الحرم المكي الشريف، خلال الإجراءات الاحترازية المؤقته التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار ‎فيروس كورونا.

وأوضح أن رئاسة الحرمين الشريفين، تعمل على تنظيف الصحن على مدار الساعة، وتنظيف السجاد وتعقيمه وفقا للمواصفات، مستعرضا الحرم بعد انتهاء العمل من تنظيفه وتعقيمه بالكامل، وطواف المعتمرين حول الكعبة المشرفة.

وأشار إلى أن كل وردية يوجد بها ٦٠٠ عامل وعاملة، مدربين ومؤهلين من أجل القيام بالتنظيف، وتم زيادتهم إلى ٧٥٠ عامل وعاملة منهم ١٥٠ وظيفتهم فقط التعقيم، يقومون بتعقيم السجاد ورفعه وتعقيم المكان أسفل منه، والأسطح، وترابزين السلالم الكهربائية، والحواجز.

ولفت إلى أنه تم إعادة ترتيب الصفوف بإبعادها عن بعضها بحيث يكون هناك مساحة كافية تمنع انتشار أي فيروسات.