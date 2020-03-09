calendar

إنهاء معاناة مواطنة امتنع والدها عن إصدار وثائقها الثبوتية لمدة 20 عامًا

الاخبار المحلية
Time منذ 42 دقيقة
Views 1320
إنهاء معاناة مواطنة امتنع والدها عن إصدار وثائقها الثبوتية لمدة 20 عامًا

الرياض (صدى):
تفاعلت هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة مع معاناة مواطنة امتنع والدها عن إصدار سجل مدني لها وإضافتها لسجله.

وبدأت معاناة المواطنة بعد انفصال والديها عن بعضهما وهي في عمر الثمانية أشهر، واستمرت والدتها في رعايتها دون أي إثبات لهويتها باستثناء تبليغ ولادتها، ولم يقم والدها بإضافتها لسجله، الأمر الذي دفع بوالدتها للتقدم لوزارة الداخلية من أجل معالجة وضع ابنتها.

ومازال الأب ومن ثم إنكاره لاحقًا لنسب ابنته تقدمت الأم لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات نسب ابنتها، واستطاعت الحصول على حكم قضائي يثبت ذلك ويلزم الأب بضم ابنته لسجله، وبعد طول متابعة وبلوغ المواطنة سن التاسعة عشرة دون أي إثبات لهويتها.

ولجأت الأم لهيئة حقوق الإنسان، التي تولت التنسيق مع الجهات المختصة حتى تم معالجة وضع ابنتها وإصدار سجل مدني وتسليمها هويتها الوطنية، لتنتهي بذلك معاناة استمرت لعقدين من الزمان.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
محمد
فيروس فضح من سافر الى العدو الدود للسعودية . الحمدالله الحين عرفتو قدركم وتعامل الايرانيين معكم ذلوكم .
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

أخر الأخبار

زوجته جابت العيد في الطبخ
زوجته جابت العيد في الطبخ
Time منذ 8 ثواني Views 87
بالفيديو.. ليلى اسكندر تثير الجدل برقصة على «انستغرام»
بالفيديو.. ليلى اسكندر تثير الجدل برقصة على «انستغرام»
Time منذ 26 ثانية Views 999
بغى يروح ضحية للتمساح
بغى يروح ضحية للتمساح
Time منذ دقيقة Views 125
شاهد.. رونالدينيو مبتسم داخل الحبس رغم اعتقاله
شاهد.. رونالدينيو مبتسم داخل الحبس رغم اعتقاله
Time منذ دقيقتين Views 1053
لاعب في موقف محرج امام الجماهير
لاعب في موقف محرج امام الجماهير
Time منذ دقيقتين Views 118
بالصور.. آخر مشهد لقتيل فيلا نانسي عجرم
بالصور.. آخر مشهد لقتيل فيلا نانسي عجرم
Time منذ 6 دقائق Views 1122
الشرطة التركية تقمع متظاهرات وتعتقلهن (فيديو)
الشرطة التركية تقمع متظاهرات وتعتقلهن (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1070
فتاة كردية عراقية ونظرة تأمل بعد إغلاق الإقليم بسبب كورونا..
فتاة كردية عراقية ونظرة تأمل بعد إغلاق الإقليم بسبب كورونا..
Time منذ 11 دقيقة Views 228
بالفيديو والصور.. فيراري روما تخطف الأنظار بمواصفات الخيالية وتصميمها الفريد
بالفيديو والصور.. فيراري روما تخطف الأنظار بمواصفات الخيالية وتصميمها الفريد
Time منذ 12 دقيقة Views 1043
شاهد.. الهلال يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس عالميًا
شاهد.. الهلال يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس عالميًا
Time منذ 12 دقيقة Views 1130