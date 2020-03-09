إنهاء معاناة مواطنة امتنع والدها عن إصدار وثائقها الثبوتية لمدة 20 عامًا

الرياض (صدى):

تفاعلت هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة مع معاناة مواطنة امتنع والدها عن إصدار سجل مدني لها وإضافتها لسجله.

وبدأت معاناة المواطنة بعد انفصال والديها عن بعضهما وهي في عمر الثمانية أشهر، واستمرت والدتها في رعايتها دون أي إثبات لهويتها باستثناء تبليغ ولادتها، ولم يقم والدها بإضافتها لسجله، الأمر الذي دفع بوالدتها للتقدم لوزارة الداخلية من أجل معالجة وضع ابنتها.

ومازال الأب ومن ثم إنكاره لاحقًا لنسب ابنته تقدمت الأم لمحكمة الأحوال الشخصية لإثبات نسب ابنتها، واستطاعت الحصول على حكم قضائي يثبت ذلك ويلزم الأب بضم ابنته لسجله، وبعد طول متابعة وبلوغ المواطنة سن التاسعة عشرة دون أي إثبات لهويتها.

ولجأت الأم لهيئة حقوق الإنسان، التي تولت التنسيق مع الجهات المختصة حتى تم معالجة وضع ابنتها وإصدار سجل مدني وتسليمها هويتها الوطنية، لتنتهي بذلك معاناة استمرت لعقدين من الزمان.