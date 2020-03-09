calendar

الداخلية: تعليق السفر يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا

الاخبار المحلية
Time منذ 29 دقيقة
Views 1117
الداخلية: تعليق السفر يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا

الرياض (صدى):
على خلفية ما نشرته "صدى" بشأن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدة دول، فقد علّق مصدر مسؤول في وزارة الداخلية على ذلك.

إلحاقًا لقرار حكومة المملكة العربية السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق).

فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (سلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا)، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما قررت المملكة إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

إقرأ أيضا:

تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدد من الدول بسبب فيروس«كورونا»

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
محمد
فيروس فضح من سافر الى العدو الدود للسعودية . الحمدالله الحين عرفتو قدركم وتعامل الايرانيين معكم ذلوكم .
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

أخر الأخبار

بالفيديو.. ليلى اسكندر تثير الجدل برقصة على «انستغرام»
بالفيديو.. ليلى اسكندر تثير الجدل برقصة على «انستغرام»
Time منذ 5 ثواني Views 999
بغى يروح ضحية للتمساح
بغى يروح ضحية للتمساح
Time منذ دقيقة Views 116
شاهد.. رونالدينيو مبتسم داخل الحبس رغم اعتقاله
شاهد.. رونالدينيو مبتسم داخل الحبس رغم اعتقاله
Time منذ دقيقتين Views 1040
لاعب في موقف محرج امام الجماهير
لاعب في موقف محرج امام الجماهير
Time منذ دقيقتين Views 112
بالصور.. آخر مشهد لقتيل فيلا نانسي عجرم
بالصور.. آخر مشهد لقتيل فيلا نانسي عجرم
Time منذ 5 دقائق Views 1119
الشرطة التركية تقمع متظاهرات وتعتقلهن (فيديو)
الشرطة التركية تقمع متظاهرات وتعتقلهن (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1070
فتاة كردية عراقية ونظرة تأمل بعد إغلاق الإقليم بسبب كورونا..
فتاة كردية عراقية ونظرة تأمل بعد إغلاق الإقليم بسبب كورونا..
Time منذ 11 دقيقة Views 224
بالفيديو والصور.. فيراري روما تخطف الأنظار بمواصفات الخيالية وتصميمها الفريد
بالفيديو والصور.. فيراري روما تخطف الأنظار بمواصفات الخيالية وتصميمها الفريد
Time منذ 12 دقيقة Views 1043
شاهد.. الهلال يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس عالميًا
شاهد.. الهلال يتفوق على ريال مدريد ويوفنتوس عالميًا
Time منذ 12 دقيقة Views 1126
شاهد..طالب يذهب لمدرسته صباحاً رغم تعليق الدراسة
شاهد..طالب يذهب لمدرسته صباحاً رغم تعليق الدراسة
Time منذ 14 دقيقة Views 1173