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برشلونة يحاول التخلص من هذا اللاعب

اخبار رياضية
Time منذ 49 دقيقة
Views 1264
برشلونة يحاول التخلص من هذا اللاعب

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تلفزيونية أن برشلونة متصدر الدوري الإسباني، يرى أن الصيف المقبل هو الوقت المناسب لبيع نجم خط وسطه إيفان راكيتيتش مع تبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي.

وذكرت التقارير أن إيفان ركايتيتش، الذي تلقى عروضا من باريس سان جيرمان ويوفنتوس الموسم الماضي ورفضها للبقاء برشلونة، لن يجد سببا لرفض هذه العروض مجددا بعد تعرضه لانتقادات خلال مشاركته أساسيا في الفوز الصعب على ريال سوسيداد بهدف نظيف في كامب نو يوم السبت الماضي.

واقترب الدولي الكرواتي من خوض مباراته 300 الرسمية مع برشلونة وقد تعرض لصعوبات في بداية الموسم بقيادة المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي.

وأضافت التقارير أن برشلونة لا شك يسعى للاستفادة من بيع اللاعب الذي سيكمل عامه الثاني والثلاثين يوم الثلاثاء وتعاقد معه قبل ستة مواسم مقابل نحو 20 مليون يورو.

و تابعت أن برشلونة هذه المرة للتخلص بجدية من راكيتيتش الذي اقترب من الرحيل مرتين خاصة العام الماضي بعدما تفاوض معه باريس سان جيرمان بينما خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة كان قريبا من يوفنتوس من خلال عملية تبادلية ظهر فيها اسم البرازيلي دوغلاس كوستا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
محمد
فيروس فضح من سافر الى العدو الدود للسعودية . الحمدالله الحين عرفتو قدركم وتعامل الايرانيين معكم ذلوكم .
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
بالتوفيق
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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