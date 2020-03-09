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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 95 شخصًا

عربية ودولية
Time منذ 19 دقيقة
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 95 شخصًا

وكالات (صدى):
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، عن إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 95 شخصاً حتى الآن.

وأكدت الصحة البحرينية، في بيان لها، على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية، كما يتوجب على جميع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعيين الماضيين البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة لمدة 14 يوماً، ضمن إجراءات العزل المنزلي.

ولفتت إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدى له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب ترحم حالنا
البرفسور حنس
 ولكنه نجا منه بأعجوبة...؟ بل لأن ما اخطأه ما كان ليصيبه..وما أصابه ما كان ليخطأه كتبها..سماحة الشيخ العلامه حنس النيسابوري الطعسي
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
ابو عمار
الاعتقالات في الاسره الحاكمه موجوده في قطر .. اي شيخ ينتقد الوجود التركي يتم اعتقاله وفصله من عمله واكبر دليل رئيس الحكومه السابق الشيخ عبدالله بن ناصر
ابو محمد
قالوا // باب تجيك منه الريح سده واستريح ..

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