ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 95 شخصًا

وكالات (صدى):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، عن إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد إلى 95 شخصاً حتى الآن.

وأكدت الصحة البحرينية، في بيان لها، على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية، كما يتوجب على جميع القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعيين الماضيين البقاء فى مقر سكنهم فى غرفة منفصلة لمدة 14 يوماً، ضمن إجراءات العزل المنزلي.

ولفتت إلى مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته والتصدى له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.