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«الاتصالات السعودية» تتيح للطلاب التصفح المجاني لتطبيقات وبرامج التعليم

الاخبار المحلية
Time منذ 45 دقيقة
Views 1798
«الاتصالات السعودية» تتيح للطلاب التصفح المجاني لتطبيقات وبرامج التعليم

الرياض (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، اليوم الاثنين، عن توفير التصفح المجاني لبعض التطبيقات التعليمية والصحية؛ تفاعلًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة بشأن فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقالت STC، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏استشعاراً بمسؤوليتنا وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإجراءات الاحترازية وتوفير بدائل رقمية من تطبيقات التعليم والتطبيب عن بعد نعلن التصفح المجاني دون استهلاك أي بيانات للمنصات التالية:

بوابة عين: من هنــــــا .

التعليم الموحد: من هنـــــــا .

تطبيق صحة

وكانت وزارة التعليم أعلنت أمس تعليق الدراسة في المملكة حتي إشعار آخر وتفعيل برامج التعليم عن بعد، كما شمل التعليق الهيئة التعليمية والادارية داخل المدرسة؛ بينما مكاتب التعليم وإدارات التعليم ستقوم بمتابعة عمليات التعلم وتنسيق إجراءاتهم والرد علي استفساراتهم.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب ترحم حالنا
البرفسور حنس
 ولكنه نجا منه بأعجوبة...؟ بل لأن ما اخطأه ما كان ليصيبه..وما أصابه ما كان ليخطأه كتبها..سماحة الشيخ العلامه حنس النيسابوري الطعسي
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
ابو عمار
الاعتقالات في الاسره الحاكمه موجوده في قطر .. اي شيخ ينتقد الوجود التركي يتم اعتقاله وفصله من عمله واكبر دليل رئيس الحكومه السابق الشيخ عبدالله بن ناصر
ابو محمد
قالوا // باب تجيك منه الريح سده واستريح ..

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