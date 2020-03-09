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الإسكان تكشف ملابسات سحب قطعة أرض مخصصة لمواطنة لصالح أخرى

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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الإسكان تكشف ملابسات سحب قطعة أرض مخصصة لمواطنة لصالح أخرى

الرياض (صدى):
خاطبت مواطنة وزارة الإسكان بالتحقيق في واقعة سحب قطعة أرض مخصصة لها لصالح مواطنة أخرى.

وأوضحت المواطنة، مديحة بلوي، في شكواها، أنها مطلقة وتعيش مع أبنائها الستة في رباط تابع لجمعية خيرية، حيث تقدمت منذ 12 عامًا بطلب تخصيص قطعة أرض ضمن مشروع ولي العهد في مكة المكرمة، إلا أنه تفاجئت بسحب التخصيص منها لصالح مواطنة أخرى.

وأضافت أن هناك من تلاعب في بياناتها لحرمنها من القطعة المخصصة لها، مستشهدة على صحة ذلك بأنه تم التعديل في بياناتها دون علمها.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الإسكان أن المواطنة مستحقة لحلول برنامج الإسكان التنموي، باعتبارها من مستحقي الضمان الإجتماعي، في حين أن البرنامج الذى أشارت إليه المواطنة يوفر وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات الخيرية.

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أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب ترحم حالنا
البرفسور حنس
 ولكنه نجا منه بأعجوبة...؟ بل لأن ما اخطأه ما كان ليصيبه..وما أصابه ما كان ليخطأه كتبها..سماحة الشيخ العلامه حنس النيسابوري الطعسي
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
ابو عمار
الاعتقالات في الاسره الحاكمه موجوده في قطر .. اي شيخ ينتقد الوجود التركي يتم اعتقاله وفصله من عمله واكبر دليل رئيس الحكومه السابق الشيخ عبدالله بن ناصر
ابو محمد
قالوا // باب تجيك منه الريح سده واستريح ..

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