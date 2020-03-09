الإسكان تكشف ملابسات سحب قطعة أرض مخصصة لمواطنة لصالح أخرى

الرياض (صدى):

خاطبت مواطنة وزارة الإسكان بالتحقيق في واقعة سحب قطعة أرض مخصصة لها لصالح مواطنة أخرى.

وأوضحت المواطنة، مديحة بلوي، في شكواها، أنها مطلقة وتعيش مع أبنائها الستة في رباط تابع لجمعية خيرية، حيث تقدمت منذ 12 عامًا بطلب تخصيص قطعة أرض ضمن مشروع ولي العهد في مكة المكرمة، إلا أنه تفاجئت بسحب التخصيص منها لصالح مواطنة أخرى.

وأضافت أن هناك من تلاعب في بياناتها لحرمنها من القطعة المخصصة لها، مستشهدة على صحة ذلك بأنه تم التعديل في بياناتها دون علمها.

ومن جهتها، أوضحت وزارة الإسكان أن المواطنة مستحقة لحلول برنامج الإسكان التنموي، باعتبارها من مستحقي الضمان الإجتماعي، في حين أن البرنامج الذى أشارت إليه المواطنة يوفر وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات الخيرية.