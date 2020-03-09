12 معلومة لتحمي نفسك أثناء القيادة من التقلبات الجوية

الرياض (صدى):

تشهد مناطق المملكة هذة الفترة تقلبات جوية ما بين شبورة مائية ورياح محملة بالأتربة، وبالتالي هناك عدة اجراءات يجب اتباعها وخاصة خلال قيادة المركبات فى ظل ظروف الطقس المتقلبة.

ويجب على قائد المركبة أن تكون سرعته هادئة ومناسبة لمستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، واضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة ووضع النور الأمامي في الوضع المنخفض .

وعلى قائد السيارة زيادة مسافة التتابع الآمن بين السيارات ، والالتزام بالحارة المرورية مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، والسير فى الحارة الوسطى من الطريق مع فتح جزئي لأحد النوافذ.

يجب على قائد السيارة استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً للآخرين، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة وتكون مسموعا ، مع إستعمال ماسحات الزجاج الامامي في حال الاحتياج لها.

على قائد السيارة ألا يتوقف في نهر الطريق أو أكتافه مطلقاً، وعلى المركبات الكبيرة مثل الأتوبيسات الحذر لأن الرياح تؤثر على الاتزان .

وفى حال تعطل المركبات بصورة مفاجئة يتم توقيفها يمين الطريق وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بمسافة 30 متر في اتجاه السير، وإن وجد موقف طارئ على الطريق يجب الاتصال بخدمة الاغاثة على الطرق السريعة والصحراوية.