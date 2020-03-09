calendar

12 معلومة لتحمي نفسك أثناء القيادة من التقلبات الجوية

الاخبار المحلية
Time منذ 41 دقيقة
Views 1327
Comment 1
12 معلومة لتحمي نفسك أثناء القيادة من التقلبات الجوية

الرياض (صدى):
تشهد مناطق المملكة هذة الفترة تقلبات جوية ما بين شبورة مائية ورياح محملة بالأتربة، وبالتالي هناك عدة اجراءات يجب اتباعها وخاصة خلال قيادة المركبات فى ظل ظروف الطقس المتقلبة.

ويجب على قائد المركبة أن تكون سرعته هادئة ومناسبة لمستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف، واضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة ووضع النور الأمامي في الوضع المنخفض .

وعلى قائد السيارة زيادة مسافة التتابع الآمن بين السيارات ، والالتزام بالحارة المرورية مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، والسير فى الحارة الوسطى من الطريق مع فتح جزئي لأحد النوافذ.

يجب على قائد السيارة استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً للآخرين، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة وتكون مسموعا ، مع إستعمال ماسحات الزجاج الامامي في حال الاحتياج لها.

على قائد السيارة ألا يتوقف في نهر الطريق أو أكتافه مطلقاً، وعلى المركبات الكبيرة مثل الأتوبيسات الحذر لأن الرياح تؤثر على الاتزان .

وفى حال تعطل المركبات بصورة مفاجئة يتم توقيفها يمين الطريق وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بمسافة 30 متر في اتجاه السير، وإن وجد موقف طارئ على الطريق يجب الاتصال بخدمة الاغاثة على الطرق السريعة والصحراوية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يارب ترحم حالنا
البرفسور حنس
 ولكنه نجا منه بأعجوبة...؟ بل لأن ما اخطأه ما كان ليصيبه..وما أصابه ما كان ليخطأه كتبها..سماحة الشيخ العلامه حنس النيسابوري الطعسي
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الله لايبلانا
ابو عمار
الاعتقالات في الاسره الحاكمه موجوده في قطر .. اي شيخ ينتقد الوجود التركي يتم اعتقاله وفصله من عمله واكبر دليل رئيس الحكومه السابق الشيخ عبدالله بن ناصر
ابو محمد
قالوا // باب تجيك منه الريح سده واستريح ..

أخر الأخبار

10 دول سبقت المملكة في تعليق الدراسة للحد من تفشي كورونا
10 دول سبقت المملكة في تعليق الدراسة للحد من تفشي كورونا
Time منذ 10 ثواني Views 999
الكويت: ارتفاع إصابات «كورونا» لـ65 حالة
الكويت: ارتفاع إصابات «كورونا» لـ65 حالة
Time منذ دقيقتين Views 1070
هزة أرضية تضرب البيضاء في مكة المكرمة
هزة أرضية تضرب البيضاء في مكة المكرمة
Time منذ 10 دقائق Views 1366
‏بالفيديو.. أمير الباحة يجري الفحص الطبي
‏بالفيديو.. أمير الباحة يجري الفحص الطبي
Time منذ 14 دقيقة Views 1318
بالفيديو والصور.. لاعب كرة قدم مصري يتجاوز السبعين
بالفيديو والصور.. لاعب كرة قدم مصري يتجاوز السبعين
Time منذ 14 دقيقة Views 1362
الموانئ تناول 20 مليون طن بضائع خلال فبراير
الموانئ تناول 20 مليون طن بضائع خلال فبراير
Time منذ 16 دقيقة Views 1295
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 95 شخصًا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البحرين إلى 95 شخصًا
Time منذ 18 دقيقة Views 1330
إغلاق منفذ الوديعة إحترازيًا
إغلاق منفذ الوديعة إحترازيًا
Time منذ 23 دقيقة Views 1492
شاهد.. المصريون يخسرون " تحدي الكُشري " !
شاهد.. المصريون يخسرون " تحدي الكُشري " !
Time منذ 23 دقيقة Views 365
4 نصائح لحماية وجهك من كورونا
4 نصائح لحماية وجهك من كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1295